Aer Lingus semplifica i viaggi dei clienti con diverse iniziative tecnologiche

Aer Lingus, pronta a ricongiungere famiglie e amici per le festività natalizie, ha investito in diverse iniziative tecnologiche per facilitare ai clienti l’organizzazione della documentazione necessaria al viaggio.

Uno strumento interattivo online consente ai clienti di Aer Lingus di cercare la propria destinazione e recuperare informazioni di viaggio aggiornate e personalizzate in base al proprio caso specifico, tra cui lo stato di vaccinazione, il viaggio di ritorno e gli interscambi. Questo strumento, disponibile su aerlingus.com, aiuta ad affrontare i dubbi fornendo informazioni chiare, ricavate da diverse fonti ufficiali. I clienti possono ottenere informazioni esaustive sulla tipologia di test COVID accettati, sui criteri di età per i test dedicati ai bambini e su eventuali esenzioni applicabili per ciascuna destinazione.

Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio.

Per il rientro in Italia dall’Irlanda, Aer Lingus offre diverse opzioni di test Covid-19 a prezzi vantaggiosi, grazie alla partnership stretta con V1 Medical.

Aer Lingus ha esteso la sua offerta ‘Book with Confidence’, che consente a tutti i clienti che viaggiano con la compagnia aerea di modificare gratuitamente le date di viaggio tutte le volte che desiderano, fino a due ore prima della partenza (potrebbe essere applicata una differenza tariffaria). La politica di prenotazione flessibile è disponibile su tutte le prenotazioni effettuate fino al 31 gennaio 2022.

Peter O’Neill, Chief Operations Officer di Aer Lingus, ha commentato gli investimenti nei nuovi servizi: “Viogliamo assicurarci che i nostri clienti dispongano di tutte le informazioni di cui necessitano prima di viaggiare, in particolare per quanto riguarda la documentazione specifica per ogni destinazione, lo stato vaccinale, gli aggiornamenti sulla quarantena e il Certificato Covid Digitale. Abbiamo investito in tecnologia negli ultimi mesi per semplificare i viaggi dei nostri clienti. Incoraggiamo i nostri clienti a pianificare in anticipo per assicurarsi un’esperienza di viaggio agevole e senza interruzioni. Tutti noi di Aer Lingus non vediamo l’ora di ricongiungere amici e famiglie in questo periodo dell’anno molto speciale”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com.

(Ufficio Stampa Aer Lingus)