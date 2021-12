Airbus conferma ordine per quattro A350F

Airbus ha confermato un ordine per l’acquisto di quattro aeromobili A350F Freighter con CMA CGM Group, world leader in shipping and logistics (leggi anche qui). L’ordine porterà a nove aeromobili la CMA CGM total Airbus fleet, che comprende quattro A330-200F e un A330-200 da convertire in cargo.

“L’A350F si basa sul più moderno long range leader a livello mondiale, l’A350. Dotato di una grande large main deck cargo door, ha la lunghezza della fusoliera ottimizzata per le operazioni cargo.

Oltre il 70% dell’airframe è realizzato con materiali avanzati, che hanno ridotto di 30 tonnellate il take-off weight e di almeno il 20% i consumi di carburante rispetto al suo attuale concorrente più vicino. Con una 109t payload capability (+3 t payload/ 11% di volume in più rispetto alla concorrenza), l’A350F serve tutti i mercati cargo (Express, general cargo, special cargo, ecc.).

Nella large freighter category è inoltre l’unico new generation freighter aircraft pronto per gli enhanced 2027 ICAO CO2 emissions standards”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)