News Brevi – 23.12.2021

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA IN SARDEGNA – Nel primo pomeriggio di mercoledì 22 dicembre, un elicottero HH139B dell’80° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Decimomannu (Cagliari) è intervenuto per prestare soccorso ad un marinaio di 34 anni che, durante la navigazione a bordo della nave Kriton, è stato colto da un grave malore. L’intervento dell’aeromobile militare, decollato intorno alle 14:30 dalla base sarda, si è reso necessario per permettere al paziente di poter raggiungere il più vicino ospedale nel più breve tempo possibile. Raggiunta la nave, che si trovava a circa 20 miglia ad ovest dell’isola di Sant’Antioco in Sardegna, gli aerosoccorritori si sono attivati garantendo l’imbarco immediato del paziente attraverso l’utilizzo del verricello. Atterrati intorno le 16.00 sulla piazzola d’atterraggio dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, l’uomo è stato preso in cura da un’equipe medica del posto. L’elicottero ha fatto poi ritorno alla base di Decimomannu dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Il trasporto, richiesto dal 13° Maritime Rescue Sub Center della Guardia Costiera di Cagliari, è stato coordinato dal Rescue Coordination Centre (RCC), la struttura operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali che supervisiona e coordina anche tipologie di missioni come il trasporto sanitario d’urgenza. L’80° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR: PROMOZIONE CON POSTI A PARTIRE DA 29,99€ – Ryanair inforrma: “Con il Natale che sta arrivando, Ryanair mantiene viva la magia con la sua più grande promozione di sempre, che propone tantissimi posti a partire da soli €29,99. Questa straordinaria offerta inizia domenica 26 dicembre per viaggiare su oltre 4.450 rotte tra aprile e settembre ’22. Qualunque cosa tu abbia in programma quest’anno, che si tratti di viaggiare con gli amici in giro per l’Europa, fare la proposta durante un viaggio romantico sul Canal Grande di Venezia, o semplicemente per regalare alla tua famiglia quella tanto attesa vacanza sotto il sole spagnolo, è sufficiente accedere a Ryanair.com entro la mezzanotte di lunedì 31 gennaio e prenotare la propria avventura per il 2022″. Il direttore del marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra più grande promozione di sempre, offrendo tantissimi posti a partire da soli €29,99 per consentire ai passeggeri di vivere al massimo il 2022. Mentre ci avviciniamo alla fine del 2021, i nostri pensieri sono concentrati su un entusiasmante nuovo anno di viaggi e abbiamo aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi. Se stai pianificando le vacanze per il 2022, assicurati di accedere a Ryanair.com prima della mezzanotte di lunedì 31 gennaio per usufruire di questa straordinaria offerta. Con le tariffe aeree che probabilmente aumenteranno nell’estate ’22 a causa della ridotta capacità, incoraggiamo tutti i clienti a prenotare in anticipo e ad approfittare di questi prezzi più bassi su Ryanair.com”.

QATAR AIRWAYS DA’ IL BENVENUTO ALLE FESIVITA’ NATALIZIE – Qatar Airways dà il benvenuto alle festività natalizie con una serie di delizie festive per i passeggeri che visitano le lounge Al Safwa First e Al Mourjan Business Class dell’Hamad International Airport (HIA) e la Premium Lounge della compagnia aerea a Beirut, nonché per i viaggiatori da e per destinazioni negli Stati Uniti, Europa, Australia e Nuova Zelanda e destinazioni selezionate in Asia e Africa. Dal 19 al 26 dicembre 2021 i clienti sperimenteranno il calore della stagione con un tema natalizio appositamente curato durante il loro viaggio. I passeggeri premium che volano con Qatar Airways saranno accolti con un mocktail stagionale che completa piacevolmente un menu natalizio appositamente progettato, con una gamma di gustosi piatti festivi. Le cabine di Economy Class saranno adornate con fodere per poggiatesta a tema festivo. I passeggeri possono selezionare la loro preferenza per il pasto da un menu digitale su misura, con una gamma di piatti festivi. La celebrazione festosa continuerà presso le lounge Al Safwa First e Al Mourjan Business Class di HIA e presso la Premium Lounge della compagnia aerea a Beirut, dove i passeggeri saranno accolti con drink celebrativi e avranno l’opportunità di abbracciare lo spirito vacanziero godendosi l’arredamento e la cucina festosa. Le festività natalizie si estenderanno anche ai giovani viaggiatori, che avranno l’opportunità di concedersi biscotti di panpepato. Durante l’intera esperienza natalizia in volo di Qatar Airways, i passeggeri possono divertirsi con la Festive Movie Collection su Oryx One. La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni.

IBERIA PORTA IL NATALE A BORDO E NELLE LOUNGE – Per tutto il 2021 Iberia ha assunto un fermo impegno per il recupero delle sue destinazioni al fine di mantenere la connettività sia all’interno della Spagna che tra la Spagna e i suoi principali mercati. A Natale faciliterà ancora una volta le riunioni con i propri cari e costruirà ponti per connettere i clienti degli oltre 50 paesi verso i quali vola. Iberia opera già praticamente il 100% della sua rete globale di destinazioni prima della pandemia e, con le celebrazioni natalizie in vista, la compagnia aerea ha progettato una serie di azioni. Passando per l’Hub di Madrid, i clienti scopriranno schermi informativi ai banchi check-in vestiti con motivi natalizi. Anche a bordo, la compagnia aerea ha personalizzato alcuni elementi della cabina passeggeri come i poggiatesta, in cui compare un messaggio natalizio. I passeggeri più piccoli che voleranno con Iberia questo Natale riceveranno un giocattolo con cui rendere più piacevole il loro viaggio. Un albero di Natale accoglierà i clienti e presiederà l’ingresso alle Iberia Premium Lounge nel T4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Insieme ai tocchi decorativi natalizi e fedele alle tradizioni, Iberia ha progettato un menu gastronomico – insieme al suo fornitore catering DO & CO – con cui sorprendere i suoi clienti sia a bordo che nelle sue lounge Dalí e Velázquez, per far conoscere i più tipici piatti e dolci. In entrambe le lounge, la compagnia aerea ha rinnovato la sua offerta gastronomica. A bordo, la compagnia aerea continua a sottolineare la ricchezza della dieta mediterranea e le elaborazioni con materie prime di alta qualità con prodotti locali, stagionali e sani che vengono preparati quotidianamente nelle sue cucine. Dal 22 al 31 dicembre Iberia festeggerà il Natale a bordo regalando ai clienti il tradizionale torrone morbido alle mandorle. Questo regalo di Natale sarà sostituito da cioccolatini il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio. A Capodanno a bordo – sorvolando l’Oceano Atlantico – la compagnia aerea offrirà le tradizionali 12 uve accompagnate con cava. Infine, il 6 gennaio Iberia distribuirà quasi 230.000 Avios, in 80 premi nascosti nei Roscones de Reyes che offrirà a tutti i clienti che volano in Business Class e in Cabine Premium e Economy di tutti i voli a lungo raggio che decollano quel giorno da Madrid.

AIR TAHITI NUI VINCE IL TITOLO DI “MIGLIOR DESIGN DI COMPAGNIA AEREA PER LA REGIONE OCEANIA” – Durante i TheDesignAir Awards 2021, Air Tahiti Nui è stata designata “Miglior Design di Compagnia Aerea per la Regione Oceania”. TheDesignAir premia ogni anno le migliori compagnie aeree per design e branding. Dopo essere stata eletta “Miglior Nuova Livrea ” dal sito specializzato TheDesignAir nel 2018 per la sua flotta di 4 Boeing 787-9 “Tahitian Dreamliner”, la compagnia con il fiore di Tiare si afferma nuovamente per la sua identità visiva Polinesiana. Aerei, cabine, divise ed equipaggiamenti vengono esaminati dalla giuria, composta da esperti di aviazione, da frequent flyer e dal team di TheDesignAir. Air Tahiti Nui è stata quindi nominata nel 2021 da questa giuria di professionisti per concorrere nel grande voto aperto al pubblico. I suoi aeromobili Boeing 787-9 sono riconoscibili per le loro sfumature di blu nei colori della laguna polinesiana e mostrano con orgoglio un fiore di Tiare, icona delle isole di Tahiti e simbolo della compagnia. Questa flotta “tatuata” con motivi polinesiani rende omaggio alla cultura e alla bellezza delle Isole del Pacifico, dalla sua livrea agli interni delle cabine. Il Tahitian Dreamliner è una vera immersione sensoriale nel cuore di questo paradiso tropicale. La compagnia ha effettuato un completo rinnovamento della sua flotta 3 anni fa, sostituendo i precedenti aeromobili con quattro Boeing Dreamliner, nonché una riprogettazione della sua identità visiva, riconosciuta ancora una volta, oggi, dalla giuria e dai passeggeri della regione dell’Oceania. Jonny Clark, fondatore di TheDesignAir, ha dichiarato: “È con grande orgoglio che TheDesignAir assegna ad Air Tahiti Nui il premio “Miglior Design di Compagnia Aerea, Regione Oceania”. Air Tahiti Nui ha continuato ad essere un ambasciatore del design per la regione, con la sua incredibile livrea pluripremiata, le nuove uniformi e i dettagli etnici che riportano a bordo le ricche radici culturali delle Isole del Pacifico. Air Tahiti Nui ha sviluppato con cura un brand che lavora su tutti i fronti, creando un’esperienza memorabile per i passeggeri”.

IATA: STATEMENT SUI COVID-19 RISKS IN AIR TRAVEL – IATA in un proprio Statement informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha chiarito che la cabina dell’aereo rimane un ambiente a rischio molto basso per contrarre il COVID-19 anche se Omicron sembra essere più trasmissibile di altre varianti in tutti gli ambienti. Secondo lo IATA’s Medical Advisor Dr. David Powell, i fattori che contribuiscono ai rischi molto bassi includono le caratteristiche di progettazione dell’aeromobile (direzione del flusso d’aria, tasso di ricambio d’aria e filtrazione), l’orientamento in avanti dei passeggeri seduti, il mascheramento ben applicato e misure sanitarie rafforzate. La natura controllata della cabina dell’aereo rispetto ad altri ambienti chiusi aggiunge un’ulteriore misura di protezione, ha osservato il dott. Powell. Le autorità sanitarie pubbliche non hanno suggerito ulteriori misure per gli ambienti interni a seguito di Omicron; i consigli di IATA per i viaggiatori, compreso l’uso corretto delle mascherine, sono immutati e ancor più importanti”.

SACBO LANCIA 1SAFE – SACBO, Gestore aeroportuale di BGY, ha deciso di mettere a disposizione dell’utenza aeroportuale, e in particolare dei suoi operatori, uno strumento di segnalazione rapido, semplice e discreto per la pronta comunicazione di eventuali situazioni anomale. Ciò nella riaffermazione che la sicurezza è un bene comune a cui tutti noi possiamo contribuire. “L’applicazione 1SAFE permette di comunicare in tempo reale al personale Security comportamenti sospetti o irrispettosi affinché questi evitino di degenerare ed inficiare la regolarità delle operazioni e ripercuotersi sull’incolumità delle persone. 1SAFE può essere scaricata gratuitamente su ogni tipo di smartphone e utilizzata all’interno dell’ambiente aeroportuale e in tutti i comuni che hanno deciso di adottarla. In particolare, all’interno del nostro terminal, l’utilizzatore ha la facoltà di segnalare, tra le altre cose, la presenza di persone o veicoli sospetti, bagagli abbandonati e comportamenti aggressivi o molesti da parte di passeggeri. Sono state prese in esame le situazioni di particolare e possibile criticità, con cui il personale aeroportuale deve confrontarsi quotidianamente. La scelta di affidarsi a un sistema come 1SAFE nasce dalla sensibilità verso un elemento imprescindibile per chi opera in un ambiente come quello aeroportuale: lo spirito collaborativo. Crediamo infatti che sia proprio grazie alla cooperazione di ognuno di noi che una macchina articolata come l’aeroporto possa succedere al perseguimento di un obiettivo comune: la miglior esperienza aeroportuale, tanto per i viaggiatori quanto per gli operatori”, afferma SACBO.

BRITISH AIRWAYS SUPPORTA L’AFGHANISTAN CRISIS APPEAL – Nell’ambito dell’impegno di British Airways per aiutare le comunità a rispondere in tempi di crisi, la compagnia aerea sta sostenendo il Disasters Emergency Committee (DEC) Afghanistan Crisis Appeal. L’Afghanistan sta attualmente vivendo un momento di crisi, con anni di conflitto, la peggiore siccità degli ultimi 27 anni e l’impatto diffuso del COVID-19 che causa devastazione per molte comunità in tutto il paese. Il DEC Afghanistan Crisis Appeal lanciato il 15 dicembre continuerà a operare durante il periodo invernale, con oltre 22 milioni di persone tra famiglie e bambini che soffrono la fame, più di 8 milioni di persone sull’orlo della carestia e 1 milione di bambini di età inferiore ai cinque a rischio di malnutrizione nelle condizioni invernali più rigide. La partnership di British Airways con il DEC è iniziata nel 2013. La compagnia aerea ha fornito un primo contributo finanziario per sostenere gli sforzi di soccorso del DEC Afghanistan Crisis Appeal, che mira a fornire cibo di emergenza alle famiglie, supportare le strutture sanitarie per curare la malnutrizione e fornire kit invernali per aiutare le famiglie sfollate. Incoraggerà inoltre le donazioni di clienti e colleghi durante l’inverno per sostenere l’appello e aiutare le comunità bisognose. Carrie Harris, Head of Sustainability, British Airways, ha dichiarato: “Ci impegniamo a fare tutto il possibile per aiutare le comunità in tempi di crisi e il sostegno all’attuale DEC Afghanistan Crisis Appeal ne fa parte. Il contributo diretto di British Airways, insieme alla generosità dei nostri clienti e colleghi, aiuterà il DEC a fornire forniture alimenti di emergenza, cure nutrizionali per i bambini e strutture sanitarie a coloro che ne hanno più bisogno”. Dal 2013, British Airways ha sostenuto 17 appelli umanitari e raccolto oltre 1,5 milioni di sterline attraverso la sua partnership con il DEC. Gli sforzi di soccorso hanno incluso il ciclone Idai nel 2019 e lo tsunami in Indonesia nel 2018. Le donazioni al DEC Afghanistan Crisis Appeal possono essere effettuate su: https://donation.dec.org.uk/afghanistan-crisis-appeal.

DELTA CONTINUA A RESTITUIRE ALLA COMUNITA’ – Delta informa: “La pandemia globale ha cambiato le nostre vite e la nostra attività negli ultimi due anni, ma una cosa che rimane costante è l’impegno di Delta nei confronti delle comunità in cui viviamo, lavoriamo e serviamo. Restituire potrebbe essere sembrato un po’ diverso nel 2021, ma le persone del Delta hanno contribuito in modo monumentale a chi ne aveva bisogno. Dalla donazione e assemblaggio di 1.250 biciclette durante le vacanze e dalla piantagione di 68 alberi nel centro di Atlanta, alla donazione di 11.347 pints di sangue salvavita e altro ancora, le persone del Delta hanno servito le comunità di tutto il mondo, anche in periodi di incertezza”. “Restituire alle comunità in cui viviamo, lavoriamo e serviamo è parte del nostro DNA in Delta e non è mai stato così importante”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement. “Anche in caso di pandemia, le nostre persone vogliono rimboccarsi le maniche e aiutare. Che si tratti di donare sangue, fornire cibo e forniture a chi è nel bisogno o portare sorrisi sui volti dei bambini durante le vacanze con le biciclette costruite dai dipendenti TechOps”.

PRATT & WHITNEY CANADA RACCOGLIE $1.142.000 A SOSTEGNO DI CENTRAIDE – Pratt & Whitney Canada, business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che i suoi dipendenti – supportati da diversi programmi aziendali – hanno donato un totale complessivo di CAN$ 1.142.000 a Centraide of Greater Montreal e altre Centraide/United Way organizzazioni in tutto il Canada. “Centraide svolge un ruolo vitale nelle nostre comunità finanziando organizzazioni che lavorano direttamente con i bisognosi”, ha affermato Maria Della Posta, presidente di Pratt & Whitney Canada. “I nostri dipendenti supportano Centraide da oltre 40 anni. Quest’anno, un momento in cui il bisogno è più grande che mai, la loro generosità ha superato ogni aspettativa”. Pratt & Whitney offre ai suoi dipendenti un programma di detrazione dal salario per le donazioni di beneficenza fatte a un’ampia varietà di organizzazioni, tra cui Centraide. Durante tutto l’anno, l’azienda abbina ogni donazione fatta da un dipendente su dollar-for-dollar basis. Quest’anno come gesto una tantum, la società madre di Pratt & Whitney, Raytheon Technologies (RTX), ha selezionato martedì 30 novembre come giorno speciale di donazioni. Per ogni dollaro donato dai dipendenti a un’organizzazione di beneficenza in quel giorno, l’azienda ha donato altri due dollari, triplicando l’impatto.

PROMOZIONE EASYJET IN UK – easyJet UK informa: “Il Natale è arrivato in anticipo con l’arrivo dei “Big Orange Sale” di easyJet e easyJet Holidays. I posti su migliaia di voli da e per il Regno Unito tra il 18 gennaio 2022 e il 30 settembre 2022 verso oltre 110 destinazioni attraverso la rete di easyJet sono ora disponibili con uno sconto fino al 25%. easyJet metterà inoltre in vendita oltre 1,1 milioni di posti dalla sua più grande base di Londra Gatwick per l’estate 2022, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia, con un programma conveniente. Ancora più posti sono ora disponibili da Gatwick la prossima estate verso destinazioni tra cui Nizza, Alicante, Malaga, Glasgow, Edimburgo, Corfù, Venezia, Milano, Jersey, Bordeaux, Funchal, Faro e Dubrovnik. Essendo la più grande compagnia aerea a London Gatwick, easyJet opererà 79 aerei nell’estate 22″.