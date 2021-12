Frecce Tricolori: presentati la formazione ed il poster 2022

Lunedì 20 dicembre si è svolta presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine la serata di presentazione del poster e della Formazione 2022 delle Frecce Tricolori.

L’evento, tradizione consolidata nel calendario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, si è tenuto quest’anno in un luogo inedito: per la prima volta, infatti, le Frecce Tricolori hanno scelto di uscire dall’hangar della manutenzione, abituale cornice della serata, per approdare nel teatro della città friulana.

Duplici le motivazioni: da un lato poter godere nuovamente del calore del pubblico, rispettando al contempo le normative a contenimento del contagio da Covid-19; dall’altro farlo simbolicamente in luogo emblematico dello spettacolo e della cultura, fortemente penalizzato dalla pandemia.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il proprio prezioso sostegno ha reso possibile questa storica novità.

L’evento, presieduto dal Comandante delle Forze da Combattimento e della 1° Regione Aerea, Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, tra cui il vicepresidente della Giunta Regionale, dott. Riccardo Riccardi, in rappresentanza del Presidente Massimiliano Fedriga; l’Assessore prof.ssa Elisabetta Marioni, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Udine, Pietro Fontanini; il dott. Fabio Marchetti, Sindaco del Comune di Codroipo; il Comandante del 2° Stormo di Rivolto, Colonnello Marco Bertoli.

Oltre alle autorità, presenti in platea numerosi ospiti, tra familiari e amici di lunga data delle Frecce Tricolori e rappresentanti del mondo delle associazioni, del territorio e dei Club Frecce Tricolori, che ancora una volta hanno dimostrato il loro caloroso affetto per la P.A.N.

La serata, che è stata condotta dalla presentatrice Barbara Pedrotti ed è stata trasmessa in differita sui canali social dell’Aeronautica Militare il 22 dicembre, ha visto come protagonista sul palco il Tenente Colonnello Stefano Vit, membro della formazione dal 2012, Capo Formazione dal 2019 al 2021 e, dallo scorso 30 novembre Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.

Il Comandante Vit, dopo aver ripercorso i momenti più significativi della stagione 2021, tra cui le celebrazioni per il 60° Anniversario delle Frecce Tricolori, ha poi presentato la squadra a terra della Pattuglia Acrobatica Nazionale, rappresentata per l’occasione dai Sottufficiali Capi Nucleo e dagli Ufficiali di staff.

Dopo la presentazione di coloro che lavorano dietro alle quinte, è poi giunto il momento di presentare la Formazione 2022 delle Frecce Tricolori. Confermate le posizioni chiave di Pony 6, leader della 2° sezione, e di Pony 10, solista, rispettivamente assegnate al Maggiore Franco Paolo Marocco e al Maggiore Massimiliano Salvatore. Debutta nella posizione di Pony 1 (Capo Formazione) il Maggiore Pierluigi Raspa, forte dei suoi quattro anni di esperienza come gregario delle Frecce Tricolori. Nuovo ingresso a Rivolto è il Capitano Leonardo Leo, di origine campana e pilota di Eurofighter proveniente dal 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, base della Difesa Aerea. A lui sarà assegnata la posizione di Pony 9, 2° Fanalino della formazione.

La serata è stata l’occasione per la consegna alle Frecce Tricolori di due importanti riconoscimenti: il “Chairman 2021” tributato dallo European Airshow Council, assegnato ogni anno al display team o display pilot che maggiormente si è distinto a livello europeo, ed il “Premio Gianni Borta 2020”, assegnato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia di cui le Frecce Tricolori sono soci onorari dal lontano 1995, per l’oramai indimenticabile “Abbraccio Tricolore”.

Come di consueto, non è mancato il momento dedicato alla solidarietà. Il Presidente del 1° Club Frecce Tricolori di Pieve di Soligo, Remigio Villanova, ed il Presidente del 15° Club di Codroipo, Bruno di Lenardo, sono saliti sul palco in rappresentanza di tutti i club per consegnare il ricavato dell’attività di raccolta fondi che ogni anno gli appassionati delle Frecce Tricolori realizzano a favore dei meno fortunati.

Quest’anno l’associazione che ha ricevuto i fondi è la ABC Burlo “Associazione Bambini Chirurgici “che opera a favore dei piccoli pazienti dell’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste. A seguire è stata presentata l’Associazione “Orchestra per la vita” attiva nel campo della ricerca sulla patologia rara del sarcoma epitelioide, destinataria dei fondi per il 2022.

In chiusura, il momento tanto atteso della presentazione del Poster 2022 della PAN: il Comandante Vit, chiamando a sé la Formazione 2022, ha presentato l’immagine che accompagnerà le Frecce Tricolori nel corso del nuovo anno, senza dimenticare quello appena trascorso. Lo scatto prescelto ritrae infatti gli MB339 PAN, in volo sulle dolomiti friulane, con le livree celebrative realizzate per il 60° Anniversario delle Frecce Tricolori, raffiguranti le storiche pattuglie acrobatiche che si alternarono prima della costituzione della PAN avvenuta il 1° marzo 1961.

Questa la Formazione PAN 2022 al completo:

Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano VIT (Comandante)

Pony 1 – Maggiore Pierluigi RASPA (Capo Formazione)

Pony 2 – Capitano Alessandro SOMMARIVA (1° Gregario Sinistro)

Pony 3 – Capitano Simone FANFARILLO (1° Gregario Destro)

Pony 4 – Capitano Oscar DEL DO’ (2° Gregario Sinistro)

Pony 5 – Capitano Alessio GHERSI (2° Gregario Destro)

Pony 6 – Maggiore Franco Paolo MAROCCO (1° Fanalino)

Pony 7 – Maggiore Alfio MAZZOCCOLI (3° Gregario Sinistro)

Pony 8 – Capitano Federico DE CECCO (3° Gregario Destro)

Pony 9 – Capitano Leonardo LEO (2° Fanalino)

Pony 10 – Maggiore Massimiliano SALVATORE (Solista)

