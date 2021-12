Wizz Air annuncia dodici nuove rotte dall’Italia e 5 nuove rotte dall’Italia verso Londra Gatwick

Wizz Air ha annunciato dodici nuove tratte nazionali e internazionali per volare dall’Italia. I biglietti per tutte le dodici nuove tratte sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ.

“Un’Italia sempre più centrale all’interno dei piani di crescita di Wizz Air, che a pochi giorni dalla fine dell’anno ha annunciato l’inaugurazione di ben 12 tratte che potenzieranno tanto il traffico domestico quanto quello internazionale. L’esotica Marrakech, l’opulenta Dubai, la magica Praga, e ancora le meravigliose e assolate isole greche Corfù, Creta e Mykonos: queste sono solo alcune delle numerose mete internazionali che, nel 2022, saranno comodamente raggiungibili dagli aeroporti internazionali italiani.

Per continuare a valorizzare la bellezza e l’importanza strategica del nostro territorio, tra le novità annunciate da Wizz Air ci sono anche tante rotte nazionali che potenzieranno il traffico non solo con il sud Italia ma anche con le isole. In particolare, in arrivo nuovi collegamenti per la Sardegna, grazie alle nuove tratte Venezia – Olbia e Bari – Olbia, e per la Calabria, con un nuovo e importantissimo canale tra l’aeroporto di Torino – Caselle e Lamezia Terme”, afferma Wizz Air.

“Oggi siamo lieti di sottolineare il nostro forte impegno verso l’Italia annunciando dodici nuove rotte internazionali e nazionali. Con questo annuncio stiamo portando ai viaggiatori italiani più opportunità per visitare i parenti o godersi le tanto attese vacanze durante l’estate. Grazie alle migliorate misure sanitarie di Wizz Air a bordo, inoltre, i passeggeri possono godersi il viaggio sentendosi sicuri e comodi”, ha dichiarato Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Bari – Dubai, Venerdì, dal 4 febbraio 2022.

Roma Fiumicino – Marrakech, Giovedì, Domenica, dal 29 settembre 2022

Katowice – Napoli, Lunedì, Venerdì, dal 28 marzo 2022.

Milano Malpensa – Praga, Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica, dal 27 marzo 2022.

Napoli – Nizza, Martedì, Giovedì, Sabato, dal 29 marzo 2022.

Palermo – Praga, Lunedì, Venerdì, dal 20 maggio 2022.

Lamezia Terme – Torino, Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dal 28 marzo 2022.

Bari – Creta, Mercoledì, Domenica, dal 6 luglio 2022.

Bari – Olbia, Giovedì, Domenica, dal 7 luglio 2022.

Catania – Mykonos, Giovedì, Domenica, dal 16 giugno 2022.

Napoli – Corfù, Martedì, Sabato, dal 14 giugno 2022.

Venezia – Olbia, Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica, dal 27 marzo 2022.

Wizz Air annuncia 5 nuove tratte in partenza dall’Italia verso London Gatwick

Oltre all’annuncio delle 12 nuove rotte in partenza dall’Italia, Wizz Air ha appena annunciato 5 nuove tratte che andranno ad incrementare il traffico aereo dall’Italia per l’aeroporto di Londra Gatwick. Protagonisti di questa nuova operazione gli aeroporti internazionali di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli Capodichino, Bari Palese e Catania Fontanarossa. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ.

“Wizz Air, il vettore aereo che solo pochi giorni fa ha annunciato l’inaugurazione di ben nuove 12 rotte nazionali ed internazionali in partenza dall’Italia, questa mattina ha sorpreso tutti i suoi clienti comunicando l’arrivo di ben 5 nuovi collegamenti per il Regno Unito e, in particolare, per l’aeroporto internazionale di Londra Gatwick.

Tra le destinazioni preferite dagli italiani, la capitale britannica sarà comodamente raggiungibile dai principali aeroporti nostrani e, in particolare, da quelli di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli Capodichino, Bari Palese e Catania Fontanarossa, già interessati nei giorni scorsi dalle operazioni di potenziamento sulle rotte internazionali”, afferma Wizz Air.

“Oggi siamo lieti di sottolineare ancora una volta il nostro forte impegno verso l’Italia annunciando nuove rotte da cinque aeroporti italiani verso Londra Gatwick. Con l’annuncio di oggi stiamo dando agli italiani più opportunità di viaggiare a basso costo verso il Regno Unito. Grazie alle migliorate misure sanitarie di Wizz Air a bordo, i passeggeri potranno godersi il viaggio sentendosi sicuri e comodi”, ha dichiarato Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Roma Fiumicino – Londra Gatwick, Giornaliero, dal 27 marzo 2022.

Milano Malpensa – Londra Gatwick, Giornaliero, dal 27 marzo 2022.

Napoli – Londra Gatwick, Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica, dal 27 marzo 2022.

Catania – Londra Gatwick, Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dall’8 aprile 2022.

Bari – Londra Gatwick, Martedì, Sabato, dal 29 marzo 2022.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)