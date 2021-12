Etihad Airways e ADQ svelano i piani per la crescita dell’aviation ecosystem ad Abu Dhabi

Etihad Airways e ADQ, una delle maggiori holding della regione, hanno annunciato oggi una proposta di transazione che supporterà la trasformazione in corso di Etihad Airways e la futura crescita del settore dell’aviazione civile ad Abu Dhabi. Come parte della transazione proposta, alcune attività di Etihad che forniscono airline support services entreranno a far parte di una nuova ADQ aviation company.

Una volta completata la transazione, gli airline support services business trarranno vantaggio dall’essere parte dell’ampio portafoglio di mobilità e logistica di ADQ, che include Abu Dhabi Airports e AD Ports Group. ADQ stabilirà una integrated aviation support services company, inaugurando una nuova crescita per il settore.

Le attività incluse nella transazione proposta sono Etihad Engineering, Etihad Airport Services Cargo, Etihad Airport Services Ground, Etihad Aviation Training, Etihad Secure Logistics e Etihad Technical Training.

Inoltre, la transazione proposta vedrà due aziende Etihad unirsi alla Abu Dhabi National Exhibition Company (ADNEC). Etihad Airport Services Catering si unirà al catering business di ADNEC Capital Hospitality ed Etihad Holidays si unirà al tourism promotion business di ADNEC, Tourism 365.

L’accordo proposto segna l’inizio di un nuovo capitolo per Etihad Airways, consentendo alla compagnia aerea di concentrare ulteriormente la propria attenzione sul proprio core business e di rispondere con maggiore agilità alle opportunità di mercato man mano che la domanda globale riprende dalla pandemia.

H.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi, CEO of ADQ, ha dichiarato: “Con l’aggiunta proposta degli Etihad’s experienced aviation support business alla nostra nuova dedicated aviation company, ADQ è pronta a sviluppare una piattaforma aeronautica integrata guidata dalle performance e da una solida base finanziaria attraverso la sua nuova società. Con un portafoglio integrato di mobilità e logistica che svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo della connettività globale di Abu Dhabi, siamo ben posizionati per sbloccare il potenziale di crescita di questi aviation services business. Vediamo il potenziale per capitalizzare le opportunità di crescita, attirare una più ampia base di airline customers e guidare la futura espansione del settore dell’aviazione di Abu Dhabi”.

Tony Douglas, Group CEO , Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con ADQ nella prossima fase della nostra trasformazione. Gli ultimi due anni hanno cambiato il volto dell’aviazione e l’accordo proposto segna una pietra miliare significativa nel modo in cui stiamo riposizionando Etihad Airways e le nostre sussidiarie per un successo a lungo termine. Questo accordo ci consentirà di concentrare il 100% della nostra attenzione su Etihad Airways per capitalizzare sulla ripresa della domanda di viaggio e andrà a beneficio del nostro personale, dei milioni di ospiti che volano con Etihad Airways ogni anno e del più ampio settore dell’aviazione di Abu Dhabi. Stiamo lavorando a stretto contatto con ADQ per garantire che la transizione sia il più agevole possibile. Con una nuova focalizzazione univoca sulla nostra attività di trasporto aereo, continueremo a offrire la migliore esperienza di viaggio sostenibile che i nostri ospiti si aspettano da Etihad Airways”.

Humaid Matar Al Dhaheri, Managing Director and Group CEO of Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC), ha dichiarato: “L’inclusione di Etihad Airport Services Catering ed Etihad Holidays supporta la strategia di Abu Dhabi che mira a raggiungere l’integrazione tra varie unità aziendali in interessanti settori economici. Questa mossa ci consentirà di andare oltre le aspettative dei clienti partendo da quanto è stato già fatto. Il nostro obiettivo rimane il raggiungimento di traguardi e continuare a lavorare per migliorare la competitività a livello regionale e internazionale, nonché aumentare i contributi all’economia di Abu Dhabi e sostenere lo sviluppo sostenibile”.

I business che si uniscono alla nuova ADQ aviation company e ad ADNEC rimarranno partner strategici chiave a lungo termine per Etihad Airways.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. I termini della transazione non sono stati resi noti.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)