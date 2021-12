News Brevi – 29.12.2021

EMIRATES GROUP SECURITY E UNIVERSITY OF ARIZONA FIRMANO ACCORDO DI COLLABORAZIONE – Emirates Group Security (EGS), uno dei principali professionisti dell’aviation security, ha firmato un accordo con l’University of Arizona (UA), con sede a Tucson, Arizona, USA, per promuovere la collaborazione nell’istruzione terziaria e nella ricerca su argomenti generali e specifici per la sicurezza dal certificato ai corsi post-laurea. Questa nuova dimensione arriva nel Customized Degree Paths Programme (CDP). Il World Campus Experience Program viene fornito online da UA con servizi e corsi in loco supplementari forniti da EGS. Attraverso l’accordo, UA ed EGS offriranno congiuntamente 60 programmi, da erogare interamente online in inglese da docenti nominati e qualificati presso l’Università dell’Arizona. Gli studenti avranno accesso ai materiali del corso e alle lezioni virtuali attraverso l’EGS Centre of Aviation Security Studies (CASS) campus in Dubai (UAE). Saranno in grado di utilizzare le strutture e i servizi del campus per vivere un’esperienza universitaria unica di persona con la comodità dell’istruzione online. La collaborazione reciproca tra le due organizzazioni consente agli studenti in arrivo di guadagnare fino a due anni di crediti universitari diretti dall’Università dell’Arizona attraverso un mix di corsi di persona e online offerti tramite EGS e nel campus di EGS in collaborazione con l’Università dell’Arizona. Il programma include molteplici percorsi accademici che consentiranno agli studenti di seguire corsi che soddisferanno i requisiti di laurea dell’Università dell’Arizona o di trasferirsi in altre università statunitensi. Abdulla Al Hashimi, Divisional Senior Vice President of Emirates Group Security, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con una delle 100 migliori università globali, ripetutamente riconosciuta per i suoi eccezionali programmi accademici e l’eccezionale valore, l’University of Arizona. Questo accordo segna un altro passo avanti verso la nostra visione di rafforzare la comunità aeronautica globale fornendo ai professionisti del settore AVSEC istruzione, opportunità di ricerca e formazione complete e all’avanguardia”. Ben consolidata nell’aviation security industry da oltre tre decenni, EGS offre un curriculum completo di programmi relativi all’aviazione e alla sicurezza affiliati ai principali enti di certificazione e istituzioni educative locali e internazionali.

DELTA: LE CONDIZIONI INVERNALI E LA VARIANTE OMICRON PROSEGUONO A IMPATTARE LE OPERAZIONI – Il tempo e le condizioni invernali nel Pacific Northwest, nel Midwest e la variante omicron continuano a ostacolare le operazioni, con Delta che ha previsto di cancellare martedì oltre 250 dei 4.133 scheduled mainline and Delta Connection flights. Delta offrirà voucher eCredit ai clienti interessati dal ritardo nei loro viaggi. “Il personale Delta sta continuando a lavorare insieme 24 ore su 24 per reindirizzare e sostituire aeromobili ed equipaggi per portare i clienti dove devono essere nel modo più rapido e sicuro possibile. Quando ciò non è possibile, gli specialisti delle prenotazioni Delta si stanno coordinando con il nostro Centro operativo e assistenza clienti per ottenere l’imbarco sul prossimo volo disponibile. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo e a gestire la nuova prenotazione su Delta.com o sull’app Fly Delta. Gli aggiornamenti possono anche essere inviati direttamente a un dispositivo mobile o tramite e-mail”, afferma Delta Air Lines.

AIR CANADA PLAUDE IL CAPITANO JUDY CAMERON – L’ufficio di Mary Simon, Governor General of Canada, ha nominato il Capitano Judy Cameron uno dei nuovi membri dell’Order of Canada. “A nome di tutti in Air Canada, salutiamo e applaudiamo Judy per aver ricevuto la più alta onorificenza del Canada che riconosce risultati eccezionali, dedizione alla comunità e servizio alla nazione e arricchisce la vita degli altri mentre fa la differenza per questo Paese. Judy ha è stata una pioniera per tutta la sua carriera e continua a essere un’incredibile ambasciatrice, mentore instancabile e fonte di ispirazione per la prossima generazione di piloti donne”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. Judy Cameron è diventata la prima donna pilota assunta da Air Canada, la più grande compagnia aerea canadese, nell’aprile 1978 all’età di 23 anni. È stata la prima donna a laurearsi allo Selkirk College’s Aviation Technology Program nel 1975. Durante la sua carriera di volo di 40 anni e oltre 23.000 ore, ha pilotato DC-3, Twin Otter, Hawker Siddeley 748, DC-9, Lockheed 1011, Airbus A320, Boeing 767 e Boeing 777 negli angoli più remoti del mondo. È diventata capitano nel 1997 e nel 2010 è diventata la prima donna capitano in Canada di un Boeing 777, il più grande aereo della flotta di Air Canada. Si è ritirata nel 2015. Oggi, il Capitano Cameron continua il suo lavoro di volontariato come mentore e supportando la prossima generazione di piloti femminili con la Northern Lights Aero Foundation. Nel 2019, Air Canada ha lanciato la borsa di studio Captain Judy Cameron in suo onore, con l’obiettivo di aiutare la prossima generazione di donne a seguire le sue orme pionieristiche. Ad oggi, sono state distribuite otto borse di studio per aiutare le giovani donne a perseguire carriere professionali non tradizionali nell’aviazione come piloti commerciali o ingegneri di manutenzione aeronautica.