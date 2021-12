Aviation Capital Group: impegno per 20 A220 e 40 aeromobili A320neo Family

Il Global full-service aircraft lessor Aviation Capital Group (ACG), interamente controllato da Tokyo Century Corporation, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per 20 A220 e un firm contract per 40 aeromobili A320neo Family, di cui cinque sono A321XLR.

“Siamo lieti di espandere il nostro portafoglio con ulteriori aeromobili A220 e A320neo Family. Questi velivoli altamente avanzati miglioreranno l’obiettivo strategico di ACG di offrire ai nostri clienti delle compagnie aeree gli aerei più moderni e fuel-efficient disponibili”, ha affermato Thomas Baker, CEO and President of ACG.

“L’ordine è un’altra gratificante approvazione dei nostri single aisle products da parte di uno dei principali aircraft asset managers del mondo, ACG e Tokyo Century Group. Conferma inoltre con forza l’A220 come un aereo sempre più desiderabile e un investimento nel panorama dell’aviazione commerciale. Ci congratuliamo e ringraziamo ACG per la sua decisione di selezionare sia le famiglie A220 che A320neo”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L’A220 è l’unico velivolo costruito appositamente per il 100-150 seat market e riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori turbofan PW1500G di ultima generazione di Pratt & Whitney. Caratterizzato da un’impronta acustica ridotta del 50% e un consumo di carburante inferiore fino al 25% per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore, l’A220 è un ottimo aeromobile per regional and long distance routes operations”, afferma Airbus.

“L’A320neo Family è la famiglia di velivoli commerciali di maggior successo di sempre e mostra un operational reliability rate del 99,7%. Incorpora le ultime tecnologie, tra cui motori di nuova generazione e Sharklet wing tip devices, offrendo allo stesso tempo un comfort senza pari in tutte le classi e sedili larghi 18 pollici in economy come standard. L’A320neo Family offre agli operatori una riduzione di almeno il 20% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2. La versione A321XLR fornisce un’ulteriore estensione del range a 4.700 nm. Ciò offre all’A321XLR un tempo di volo fino a 11 ore, con i passeggeri che beneficiano durante il viaggio dei pluripremiati Airspace interior di Airbus, che portano la più recente cabin technology all’A320 Family”, prosegue Airbus.

Con questo ordine, ACG sostiene la multi-million dollar ESG fund initiative lanciata di recente da Airbus, che contribuirà agli investimenti in sustainable aviation development projects.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)