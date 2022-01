Emirates: nuove tariffe promo per il 2022

Emirates ha lanciato una nuova campagna per avvicinare ancora di più i passeggeri a esperienze di viaggio indimenticabili nel 2022. I clienti Emirates possono beneficiare di tariffe speciali (si applicano termini e condizioni) per una varietà di popolari destinazioni, tra cui Maldive, New York, Seychelles a partire da 379 Euro in Economy Class e 1.899 Euro in Business Class. I clienti che partecipano a questa offerta avranno anche accesso garantito a opzioni di biglietti flessibili e un’assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 per una maggiore tranquillità.

I passeggeri Emirates possono usufruire della promozione prenotando il proprio volo su https://www.emirates.com/it/italian/ o tramite le agenzie di viaggio aderenti dal 3 gennaio al 24 gennaio 2022, per date di viaggio fino al 2022 in Economy Class e Business Class.

Oltre a queste nuove tariffe speciali, i clienti che viaggiano o sono in scalo Dubai, possono usufruire di ulteriori offerte a valore aggiunto:

– Emirates Expo Day Pass gratuito: i clienti Emirates che visitano Dubai o passano in transito, in qualsiasi momento durante il mega evento Expo 2020, potranno ricevere un Emirates Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto aereo prenotato con la compagnia aerea.

– My Emirates Pass – Expo Edition: i clienti che viaggiano da o verso Dubai in qualsiasi momento fino al 31 marzo 2022 possono esplorare la città a un prezzo inferiore con My Emirates Pass Expo 2020 Dubai, grazie al quale godranno di sconti e vantaggi esclusivi in oltre 500 negozi, ristoranti, e attrazioni ricreative, semplicemente mostrando la carta d’imbarco Emirates.

– Guadagna un miglio al minuto a Dubai: i clienti Emirates possono accumulare 1 miglio Skywards per ogni minuto trascorso a Dubai fino al 31 marzo 2022. I soci Emirates Skywards esistenti e nuovi che si iscrivono al programma prima del 31 marzo 2022 possono usufruire dell’offerta Mile a Minute e guadagnare fino a 5.000 Miglia. L’offerta è applicabile su tutti i biglietti aerei Emirates acquistati tra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022, per viaggiare durante Expo 2020 Dubai. Nell’offerta sono inclusi anche i voli commercializzati da Emirates e operati da flydubai con un numero di volo Emirates (EK).

Mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase di viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. La compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione dell’assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

I viaggiatori sono incoraggiati a controllare le più recenti restrizioni di viaggio governative nel paese di partenza e ad assicurarsi di rispettare i requisiti di viaggio della loro destinazione.

Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso per i viaggiatori internazionali a Dubai visitare: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

Emirates opera nel mercato italiano da oltre 25 anni. Attualmente collega l’Italia, dagli aeroporti di Roma, Milano e Bologna, al suo hub di Dubai, dal quale si raggiungono oltre 120 destinazioni del network globale pre-Covid.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)