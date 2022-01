Leonardo: finalizzata l’acquisizione del 25,1% di HENSOLDT AG

Leonardo ha finalizzato oggi l’acquisizione da Square Lux Holding II S.à r.l., società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co. L.P., della partecipazione del 25,1% di HENSOLDT AG (“HENSOLDT”), società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella sensoristica, gestione dei dati e robotica, al prezzo di € 606 milioni.

“L’operazione è un importante passo che contribuisce a realizzare l’obiettivo strategico di acquisire una posizione di leadership nel mercato europeo dell’Elettronica per la Difesa, come definito nel Piano “Be Tomorrow – Leonardo 2030”, e riflette la determinazione di Leonardo di essere protagonista del processo di consolidamento in corso, anche in vista dei futuri programmi di cooperazione a livello continentale.

Questo investimento consentirà infatti a Leonardo di stabilire una presenza strategica di lungo periodo nel mercato tedesco della difesa, in rapida crescita, e di rafforzare la partnership avviata da tempo tra le due società attraverso la definizione di iniziative di collaborazione per lo sviluppo di opportunità congiunte in grado di soddisfare i più avanzati requisiti dei Clienti domestici e internazionali nei domini Aereo, Terrestre e Navale, facendo leva su una forte complementarità tra le due società in termini geografici, di portafoglio prodotti, mercati, clienti e fornitori.

Con questa operazione Leonardo, forte di una consolidata presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia, inaugura una nuova partnership strategica con una primaria realtà industriale nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza in Germania che contribuirà alla crescita sostenibile delle rispettive industrie a livello nazionale, garantendo l’autonomia strategica su tecnologie chiave nella prospettiva di contribuire concretamente alla competitività della base industriale europea”, afferma Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)