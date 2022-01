News Brevi – 03.01.2022

IBERIA RIUNISCE NADAL E GASOL PER AGURARE IL NUOVO ANNO – Come ogni Natale, Iberia avvicina ancora una volta i suoi clienti ai loro cari e facilita la connettività tra gli oltre 50 paesi verso i quali vola. Con questo spirito, Iberia ha riunito Rafa Nadal e Pau Gasol in una campagna per congratularsi con i propri clienti per il nuovo anno. L’annuncio è stato trasmesso il 31 dicembre e continuerà ad essere trasmesso sui canali social della compagnia. “Riunire queste due grandi personalità spagnole non è stato un compito facile; infatti i due protagonisti e amici si sono ritrovati dopo più di due anni senza potersi rivedere di persona a causa della situazione generata dal COVID. Lo spot è stato girato lo scorso ottobre nella cupola del centro commerciale “Las Arenas” di Barcellona. Fino al loro arrivo sul set, i due protagonisti non si erano visti, in modo da “vivere” l’emozione del loro ricongiungimento. Per fare ciò, la troupe cinematografica ha impedito ai due di incontrarsi prima, fissando orari di arrivo diversi, definendo due diverse vie di accesso e preparando camerini separati. L’incontro è stato molto simile a quello che la maggior parte di noi ha vissuto questo Natale, segnato dalle circostanze in cui viviamo attualmente: niente abbracci, mantenendo la distanza di sicurezza e rispettando scrupolosamente tutti i protocolli sanitari, ma non per questo meno felici. Nello spot i due protagonisti lanciano un messaggio carico di speranza e ottimismo, con il fermo augurio che l’anno che inizia sia sicuramente quello del ritorno alla normalità”, afferma Iberia. Entrambi gli atleti sono due dei personaggi più amati e ammirati in Spagna. Gemma Juncá, Iberia Brand & Marketing Director: “In Iberia siamo molto felici di aver potuto contribuire all’incontro dei due personaggi pubblici più apprezzati in Spagna. Siamo orgogliosi che entrambe le personalità abbiano accettato di partecipare all’annuncio di Natale di Iberia e ci auguriamo che sia un messaggio pieno di speranza, forza e ottimismo per tutti gli spagnoli”.

DELTA AIR LINES: TRAVEL WAIVER IN MID-ATLANTIC PER IL METEO INVERNALE – A causa delle previsioni del tempo invernale nella U.S. Mid-Atlantic region, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore dal 2 al 7 gennaio 2022 su questi aeroporti: Baltimora (BWI), Washington, DC – Dulles (IAD), Washington, DC – Reagan (DCA). Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il rebooked travel si verifica entro il 7 gennaio 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Il team meteorologico di Delta nell’airline’s Operation and Customer Center continuerà a monitorare il clima invernale e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.