Vueling è la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2021 secondo il report di Cirium

Vueling, compagnia del gruppo IAG, è stata riconosciuta da Cirium, società di analisi dell’aviazione a livello globale, come la compagnia più puntuale in Europa nel 2021. La “On-Time Performance Review 2021” ha posto Vueling in cima al podio nel ranking delle compagnie aeree europee, con un tasso di puntualità del 92,13% in più di 90.000 voli operati tra giugno e dicembre 2021.

Durante questo periodo, la compagnia ha aumentato le sue operazioni internazionali con il 65% della sua capacità di volo nel terzo trimestre. Vueling ha incorporato gli slot assegnati all’aeroporto di Parigi Orly e in più ha aperto nuove rotte per le città nordeuropee.

Oliver Iffert, Direttore delle Operazioni per Vueling, sottolinea: “Siamo molto fieri di aver ricevuto questo riconoscimento, un premio che dimostra lo sforzo fatto quest’anno da tutte le persone che fanno parte della compagnia. Il 2021 è stato un anno segnato dalle restrizioni nei viaggi e noi di Vueling siamo stati capaci, ancora una volta, di dimostrare la nostra abilità di adattamento a questi difficili scenari. È un traguardo senza dubbio importantissimo per la compagnia, che in questo modo migliora continuamente in un mercato competitivo come il nostro”.

Jeremy Bowen, AD di Cirium, ha dichiarato: “Cirium è soddisfatta di riconoscere Vueling come la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2021. Hanno scalato le classifiche e allo stesso tempo sono cresciuti in modo significativo come compagnia. Congratulazioni al team Vueling”.

L’analisi della puntualità delle performance di Cirium, attiva dal 2008, è la più longeva nel campo dell’aviazione. Il report si basa su dati provenienti da oltre 600 fonti di informazione di volo in tempo reale, con un comitato consuntivo indipendente che garantisce una visione accurata ed equilibrata dell’analisi delle prestazioni in tempo reale della compagnia aerea.

Vueling è una compagnia del gruppo IAG. La compagnia è stata recentemente riconosciuta, per la prima volta nella sua storia, come “Best Low-Cost Airline in Europe 2021”. Questo è l’esito finale della classifica dei World’s Best Airlines di Skytrax – conosciuto anche come “Oscar dell’industria dell’aviazione” – che ogni anno premia le migliori compagnie aeree al mondo raccogliendo milioni di voti provenienti da passeggeri di tutte le nazionalità.

