Qatar Airways Cargo ottiene la IATA CEIV Live Animals Certification

Qatar Airways Cargo è da tempo impegnata a garantire che tutti gli animali affidati alla compagnia aerea per il trasporto ricevano le migliori cure sia a terra che in aria. Ora, dopo sei mesi di intensi controlli sui processi e sui prodotti, Qatar Airways Cargo annuncia che la sua stretta aderenza agli standard più elevati e alle normative pertinenti è stata accreditata da IATA con la CEIV Live Animals certification.

“Siamo la quarta compagnia aerea al mondo a ottenere la certificazione CEIV Live Animals, la prima in Medio Oriente. Questa certificazione è la testimonianza della dedizione e dei dettagli che mettiamo nel trasporto dei numerosi e diversi animali vivi che ci vengono affidati. Che si tratti di cavalli, animali domestici, bestiame o animali esotici trasportati sui nostri voli di linea e charter o animali selvatici trasportati nell’ambito della nostra iniziativa WeQare Rewild the Planet, andiamo oltre gli standard normativi richiesti, per garantire che agli animali venga data la massima cura e comfort per l’intera durata del viaggio”, spiega Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo at Qatar Airways, “La certificazione CEIV Live Animals dimostra che il nostro handling, infrastructure, quality management e il training framework sono in linea con gli standard del settore. Mette in evidenza la nostra conformità ai regolamenti IATA sugli animali vivi insieme alla Transportation of Wildlife and Animal Welfare (TWAW) Group Policy e dimostra che disponiamo di un solido supplier management system, che consente l’attuazione dei nostri principi a livello globale. Inoltre, illustra il nostro impegno a migliorare continuamente gli standard del settore quando si tratta di trasporto di animali vivi e ringraziamo gli auditor IATA per il loro contributo costruttivo in questo senso”.

“Avere Qatar Airways che riceve la CEIV Live Animals certification è una spinta significativa non solo per i clienti della compagnia aerea, che possono essere certi che il loro prezioso carico arriverà in sicurezza, ma anche per la regione. Ci congratuliamo con loro per i risultati e gli sforzi pionieristici nel trasporto sicuro di animali vivi, compresi gli animali selvatici, attraverso la loro iniziativa ‘WeQare’”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA.

La certificazione si applica presso la sede centrale di Qatar Airways a Doha e il QAS Cargo Doha hub, e copre tutti gli animali che Qatar Airways Cargo è autorizzata a trasportare in base a ciascuna rispettiva procedura pertinente. Oggi circa il 9% di tutti gli animali vivi trasportati in aereo nel mondo viaggia a bordo di un volo Qatar Airways.

La compagnia aerea cargo gestisce uno state-of-the-art Live Animal Centre presso l’Hamad International Airport di Doha. Il personale addestrato e i piloti fanno ogni sforzo per garantire che gli animali vivano un viaggio il più privo di stress possibile, organizzando i tempi di transito più brevi dall’aeroporto di origine alla destinazione finale e adattando la temperatura e la pressione in cabina a bordo.

In questo periodo lo scorso anno, Qatar Airways Cargo è stata anche riconosciuta con la certificazione IATA CEIV Pharma, dopo aver dimostrato la sua conformità alle pratiche leader del settore in booking, acceptance, handling and transportation of pharmaceutical products. La compagnia aerea punta ora a ottenere la IATA CEIV Fresh certification nel 2022.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)