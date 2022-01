Allegiant Air ordina fino a 100 Boeing 737 MAX

Boeing e Allegiant Air hanno annunciato oggi un ordine per 50 737 MAX, con opzioni per 50 aerei aggiuntivi. “Nel primo accordo di Boeing con l’U.S. ultra-low cost carrier (ULCC), Allegiant ha selezionato due modelli – il 737-7 e il 737-8-200 – della 737 MAX family, che offrono i più bassi seat-mile costs per un single-aisle airplane e una elevata high-dispatch reliability”, afferma Boeing.

“Il nostro approccio alla flotta è sempre stato opportunistico e questa emozionante transazione con Boeing non fa eccezione”, ha affermato Maurice J. Gallagher, Jr., Allegiant chairman and CEO. “Mentre il cuore della nostra strategia continua a concentrarsi su previously-owned aircraft, l’infusione di un massimo di 100 737 direttamente dal produttore porterà numerosi vantaggi per il futuro, tra cui la flessibilità per la crescita della capacità e il ritiro degli aeromobili, significativi benefici ambientali, la configurazione moderna e le caratteristiche della cabina che i nostri clienti apprezzeranno”.

“Con commonality e una migliore fuel efficiency, la famiglia 737 MAX consente alle compagnie aeree di ottimizzare le loro flotte in un’ampia gamma di missioni. Il 737-7 offre bassi costi operativi che consentono ai vettori di aprire nuove rotte con meno rischi economici e il più grande 737-8-200 offre un potenziale di guadagno aggiuntivo ed è della giusta dimensione per l’espansione dell’ULCC market. Rispetto all’attuale flotta di Allegiant, i nuovi modelli 737 ridurranno il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20%”, prosegue Boeing.

“Siamo entusiasti che Allegiant abbia selezionato Boeing e il 737 MAX, in quanto si posiziona per la crescita futura, con una maggiore efficienza e operational cost performance”, afferma Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes president and CEO. “Questo accordo convalida ulteriormente l’economia della 737 MAX family nel mercato ULCC e siamo entusiasti di stare al fianco di Allegiant mentre integrano questi nuovi aeroplani nella loro flotta”.

Boeing e Allegiant collaboreranno per il supporto all’entrata in servizio, consentendo una transizione graduale, poiché il vettore aggiungerà il 737 alle sue operazioni. Allegiant utilizzerà anche una suite di Boeing Global Services digital tools per migliorare ulteriormente l’efficienza operativa. Allegiant attualmente opera una flotta di 108 Airbus A319 e A320.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)