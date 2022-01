News Brevi – 05.01.2022

IL TRAFFICO DI RYANAIR A DICEMBRE 2021 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di dicembre. A dicembre Ryanair Group ha trasportato 9,5 milioni di passeggeri (dicembre 2020: 1,9 milioni), con un load factor dell’81% (73% a dicembre 2020). A luglio Ryanair Group aveva trasportato 9,3 milioni di passeggeri con un load factor dell’80%, ad agosto 11,1 milioni di passeggeri con un load factor dell’82%, a settembre 10,6 milioni con un load factor dell’81%, a ottobre 11,3 milioni con un load factor dell’84%, a novembre 10,2 milioni con un load factor dell’86%. Ryanair ha operato oltre 62.200 voli a dicembre.

NOTA STAMPA SAGAT TORINO AIRPORT SULLA BASE RYANAIR – SAGAT Torino Airport informa: “In seguito ai vari articoli usciti oggi [NdR: ieri] che parlano di spegnimento e di chiusura della base Ryanair a Torino si riporta di seguito la posizione della compagnia aerea: ‘Ryanair, la compagnia aerea n 1 in Italia, conferma l’impegno sull’Italia e sulla sua base di Torino, che rappresenta un investimento a lungo termine di 200 milioni di dollari che porterà circa 40 rotte e 60 posti di lavoro diretti a livello locale. L’emergere della variante Omicron e le relative restrizioni di viaggio hanno costretto Ryanair a ridurre il proprio operativo di gennaio del 33% su tutto il suo network, inclusa Torino. Non sono stati ancora decisi ulteriori tagli all’operativo per febbraio o marzo ’22. Gli operativi saranno rivisti questo mese man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni scientifiche sulla variante Omicron’. SAGAT precisa inoltre che la base Ryanair, frutto di un grande investimento della società di gestione dell’Aeroporto di Torino e della compagnia aerea, continua ad essere operativa e che non vi è nessuna maggiore riduzione di voli sullo scalo di Torino rispetto ad altri aeroporti serviti da Ryanair, e che quindi non esiste alcun disinvestimento specifico sullo sviluppo dell’Aeroporto di Torino. A differenza di quando erroneamente riportato, le prenotazioni non sono sospese ed è possibile continuare ad acquistare voli da Torino per tutte le destinazioni del network Ryanair nei prossimi mesi del 2022. Il mese di novembre 2021 rispetto al 2019 (anno pre-Covid) ha recuperato oltre il 90% dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019, prima della pandemia, attestandosi così fra i migliori aeroporti In Italia per ripresa del traffico, risultato raggiunto anche grazie all’avvio della base Ryanair. Si noti peraltro che, anche grazie all’avvio della stagione sciistica, nella giornata di domenica 2 gennaio 2022 l’Aeroporto di Torino ha registrato 15.784 passeggeri, che è il giorno con più traffico mai registrato da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19”.

LOCKHEED MARTIN, AMAZON E CISCO PORTERANNO VOICE TECHNOLOGY AND VIDEO COLLABORATION SULLA LUNA – Lockheed Martin, Amazon e Cisco si sono uniti per integrare human-machine interface technologies nell’Orion spacecraft della NASA, fornendo un’opportunità per imparare come i futuri astronauti potrebbero trarre vantaggio da far-field voice technology, AI and tablet-based video collaboration. La dimostrazione della tecnologia Callisto sarà integrata nella Orion spacecraft per la missione senza equipaggio Artemis I della NASA intorno alla Luna e ritorno sulla Terra. Callisto utilizza Amazon Alexa e Webex by Cisco per testare e dimostrare la tecnologia commerciale per deep space voice, video and whiteboarding communications. Lockheed Martin, che ha progettato e costruito l’Orion spacecraft per la NASA, sta guidando lo sviluppo e l’integrazione del payload. “Callisto dimostrerà una tecnologia unica nel suo genere che potrebbe essere utilizzata in futuro per consentire agli astronauti di essere più autosufficienti mentre esplorano lo spazio profondo”, ha affermato Lisa Callahan, vice president and general manager of Commercial Civil Space for Lockheed Martin. “Callisto è un fulgido esempio di come nuove partnership con tecnologie commerciali possono essere portate su Orion a beneficio delle future missioni umane nello spazio profondo”. Il payload presenta un’integrazione hardware e software personalizzata sviluppata da ingegneri di Lockheed Martin, Amazon e Cisco e include una tecnologia innovativa che consente ad Alexa di funzionare senza una connessione Internet e a Webex di funzionare su un tablet utilizzando il Deep Space Network della NASA. Poiché Artemis I è una missione senza equipaggio, i partner di Callisto hanno lavorato con la NASA per creare una virtual crew experience presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, consentendo agli operatori di interagire con Callisto dal Mission Control Center. Queste interazioni remote testeranno e dimostreranno come le tecnologie di collaborazione vocale e video possono aiutare gli astronauti a migliorare l’efficienza e la situational awareness durante la loro missione. Il lancio di Artemis I è attualmente programmato per l’inizio del 2022 dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, Florida, per un viaggio di più settimane intorno alla Luna e ritorno. Artemis I fornirà le basi per future missioni con equipaggio sulla Luna e nello spazio profondo e fa parte dell’obiettivo della NASA di far atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla superficie lunare.

ANA OTTIENE IL PUNTEGGIO PIU’ ALTO NELLE CATEGORIE GLOBAL E ASIA PACIFIC AI CIRIUM 2021 ON-TIME PERFORMANCE AWARDS – All Nippon Airways (ANA) è stata premiata dalla società di analisi e dati di viaggio Cirium per essersi classificata al primo posto sia a livello globale che in Asia Pacifico per il suo servizio e l’affidabilità nel fornire on-time performance nel 2021. Nella valutazione complessiva di Cirium, ANA ha ottenuto il punteggio massimo in due categorie. ANA ha ricevuto un punteggio del 95,04% per Mainline nelle categorie Global e Asia Pacific. ANA ha anche ottenuto il 95,28% per Network areas, ancora una volta al primo posto nelle categorie Global e Asia Pacific. Nel 2019, l’ultimo anno in cui sono state annunciate le classifiche, ANA ha ricevuto il primo posto nella regione Asia-Pacifico, così come nel 2018. “Siamo estremamente orgogliosi del massimo riconoscimento in entrambe le categorie Global e Asia Pacific region, che evidenzia la dedizione e le performance operative dei nostri dipendenti durante questi tempi difficili”, ha affermato Hideo Miyake, Executive Vice President of ANA. “È gratificante avere una convalida indipendente degli elevati standard che abbiamo per noi stessi e per ciò che apprezzano i nostri fedeli clienti. La nostra priorità continua a essere quella di portare i nostri passeggeri a destinazione in tempo e in sicurezza”. Nel 2021 ANA ha lanciato due nuove importanti iniziative. A novembre, ANA ha avviato una nuova procedura di imbarco per i voli domestici e internazionali che ha creato un processo di imbarco senza intoppi. A giugno ANA ha anche iniziato ad espandere il suo servizio di informazioni anticipate. Il servizio fornisce informazioni ai clienti sull’orario di imbarco per i voli domestici. Da settembre, questo servizio ha aggiunto informazioni sulle condizioni di affollamento ai controlli di sicurezza di Haneda Airport, per consentire ai viaggiatori di pianificare i tempi di viaggio di conseguenza. Questi cambiamenti sono stati cruciali per l’elevato punteggio ottenuto da ANA, mentre i viaggi da e per il Giappone hanno continuato a subire interruzioni e cambiamenti durante tutto l’anno. Nonostante queste battute d’arresto, ANA ha continuato a mettere al primo posto i suoi clienti e a creare una compagnia aerea efficiente. ANA continuerà a lavorare per raggiungere uno standard più elevato e adotterà approcci innovativi in modo da essere meglio attrezzata per elevare continuamente l’esperienza di viaggio per i suoi passeggeri.

JETBLUE NOMINA IL NUOVO HEAD OF REVENUE AND PLANNING – JetBlue ha annunciato oggi di aver nominato Dave Clark head of revenue and planning. Nel suo nuovo ruolo, Clark supervisionerà network strategy, operational planning and analysis, sales and revenue management di JetBlue. Inoltre, supervisionerà il portafoglio di partnership di JetBlue, inclusa la Northeast Alliance con American Airlines, nonché operational engineering and manpower planning. Riferirà al JetBlue President and Chief Operating Officer Joanna Geraghty. “La carriera di Dave in JetBlue è stata ricca di risultati straordinari nella nostra organizzazione commerciale, che hanno contribuito a far avanzare JetBlue”, ha affermato Geraghty. “Durante il suo incarico in network planning, JetBlue è diventato il più grande vettore a Boston, Fort Lauderdale-Hollywood e San Juan e si è affermato saldamente come vettore leader nei Caraibi e in America Latina. Ha modernizzato i nostri revenue management tools, ottimizzato le nostre ancillary revenue offerings e la distribution strategy, oltre ad aver guidato numerose iniziative che hanno migliorato le revenue performance di JetBlue, che sono state particolarmente critiche durante la pandemia”.

DELTA: TRAVEL WAIVER IN NORTHEASTERN U.S. – A causa delle previsioni del tempo invernali in Northeastern U.S., Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore dal 6 all’8 gennaio, presso gli aeroporti: Allentown, Pennsylvania (ABE); Baltimora, MD (BWI); Boston, MA (BOS); Charlottesville, Virginia (CHO); Charleston, Virginia Occidentale (CRW); Harrisburg, Pennsylvania (MDT); Hartford, CT (BDL); New York – LaGuardia, NY (LGA); New York – Kennedy, NY (JFK); Newark, New Jersey (EWR); Filadelfia, Pennsylvania (PHL); Portland, ME (PWM); Washington D.C. – Dulles (IAD); Washington D.C. – Reagan (DCA); White Plains, NY (HPN). Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il rebooked travel si verifica entro il 12 gennaio 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Il team meteorologico di Delta nell’airline’s Operation and Customer Center continuerà a monitorare il clima invernale e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

DELTA: SFIDE OPERATIVE DERIVANTI DAL METEO INVERNALE E DALLA VARIANTE OMICRON – Allison Ausband, E.V.P and Chief Customer Experience Officer, Delta Air Lines, afferma: “È stato stimolante vedere così tanti di voi prenotare viaggi per queste festività natalizie per visitare i propri cari, riconnettersi con gli amici e festeggiare insieme. I 75.000 dipendenti di Delta in tutto il mondo, che insieme hanno lavorato per renderci la compagnia aerea più affidabile del mondo, erano pronti ed entusiasti di fornire il servizio per cui siamo conosciuti. Sfortunatamente, una serie di sistemi meteorologici invernali in tutti gli Stati Uniti, insieme alla variante omicron in rapida diffusione, ha messo una pressione straordinaria sulle nostre operazioni, sui nostri dipendenti e sui clienti. È stato uno degli ambienti operativi più difficili che abbiamo mai dovuto affrontare e di conseguenza ci ha costretto a cancellare centinaia di voli. I nostri team hanno operato duramente per alleviare le difficoltà del periodo difficile, lavorando per reindirizzare e sostituire aerei ed equipaggi. Quando ciò non è stato possibile, i nostri specialisti delle prenotazioni hanno lavorato a stretto contatto con il nostro Operations and Customer Care Center per far sì che le persone coinvolte fossero imbarcate sul prossimo volo disponibile. Inoltre, informiamo i clienti il prima possibile delle modifiche ai loro itinerari di viaggio e rilasciamo esenzioni di viaggio prima delle previsioni meteorologiche invernali. Si prevede che le nuove linee guida per l’isolamento e la quarantena dei CDC, basate sulle ultime ricerche scientifiche sulla variante omicron, contribuiranno ad alleviare la pressione del personale nelle prossime settimane e ad appianare le difficoltà operative. Abbiamo investito per tutto il 2021 nell’aggiornamento dei nostri strumenti digitali, con opzioni self-service. Ciò include la possibilità di modificare o cancellare rapidamente un volo, trovare informazioni sul bagaglio, selezionare il posto o richiedere assistenza tramite delta.com o l’app Fly Delta”.