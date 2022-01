Primo ACJ TwoTwenty consegnato a Comlux

Il primo ACJ TwoTwenty, lanciato poco più di un anno fa, è stato consegnato con successo a Comlux dalla Airbus A220 Final Assembly Line in Mirabel, Canada. Il nuovo business jet si unirà alle strutture di Comlux a Indianapolis, Stati Uniti, per il completamento della cabina VVIP nei prossimi giorni. Questo primo aereo dovrebbe entrare in servizio con il suo proprietario, FIVE, all’inizio del 2023.

“L’ACJ TwoTwenty è una nuova e unica proposta di valore per i business aviation buyers. Questo punto di svolta combina un range intercontinentale, che consente all’aereo di volare per oltre 12 ore di volo, con uno spazio personale senza pari, che offre comfort per ogni passeggero con 73 m2 / 785 ft2 di superficie. L’ACJ TwoTwenty è l’unico business jet con sei ampie VIP living areas, di circa 12 m2 / 130 ft2 ciascuna e ha il prezzo di un ULR bizjet. Dotato di un caratteristico catalogo di cabine flessibili, questo fully completed aircraft è l’ideale per private and business jet users”, afferma Airbus.

Comlux è stato scelto come exclusive outfitting partnerper i primi 15 ACJ TwoTwenty aircraft.

Più di 210 Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutto il mondo, volando in tutti i continenti, inclusa l’Antartide, e più di 1.800 private and business aviation Airbus Helicopters sono in servizio in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)