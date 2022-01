Iraqi Airways riceve il suo primo Airbus A220-300

Iraqi Airways, compagnia di bandiera dell’Iraq, ha preso in consegna il primo di cinque Airbus A220-300 da Mirabel, Canada. Dopo l’entrata in servizio, Iraqi Airways diventerà una delle prime compagnie aeree ad operare l’A220 nella regione del Medio Oriente.

“Con l’A220 Iraqi Airways beneficerà delle eccezionali performance tecniche, economiche e ambientali del velivolo. L’A220-300 di Iraqi Airways è dotato di una dual-class cabin moderna e molto confortevole che può ospitare 132 passeggeri: 12 in business class e 120 in economy class. L’aereo all’avanguardia giocherà una parte integrante nel piano di rinnovamento e ammodernamento della flotta di Iraqi Airways”, afferma Airbus.

“L’A220 è l’unico velivolo costruito appositamente per il 100-150 seat market e riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori turbofan PW1500G di ultima generazione di Pratt & Whitney. Caratterizzato da un’impronta acustica ridotta del 50% e da un fuel burn per seat inferiore fino al 25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore, l’A220 è un ottimo aeromobile per rotte regionali, così come per long distance routes operations.

Alla fine di novembre 2021, oltre 180 A220 erano stati consegnati a 13 operatori, provenienti da Asia, Nord America, Europa, Africa e Medio Oriente, a dimostrazione della grande versatilità del new generation single-aisle family member di Airbus”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)