United diventa la più grande compagnia aerea a investire in Zero-Emission Engines for Regional Aircraft

United il mese scorso è diventata la più grande compagnia aerea a investire in zero-emission, hydrogen-electric engines for regional aircraft, l’ultima mossa verso il raggiungimento dell’obiettivo di essere 100% green, riducendo le GHG emissions del 100% entro il 2050, senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio.

“Attraverso una nuova partecipazione in ZeroAvia, una società leader focalizzata su hydrogen-electric aviation solutions, United prevede di acquistare fino a 100 dei nuovi zero-emission, 100% hydrogen-electric engines (ZA2000-RJ) della società. Il motore potrebbe essere adattato all’esistente United Express aircraft già nel 2028. Un potenziale utilizzo è sull’esclusivo CRJ-550 di United, l’unico aereo da 50 posti che offre first class e altri servizi premium, rendendo questo velivolo ancora migliore e segnando un altra prima per United”, afferma United.

“Gli Hydrogen-electric engines sono uno dei percorsi più promettenti verso zero-emission air travel per i velivoli più piccoli e questo investimento manterrà United all’avanguardia su questa importante tecnologia emergente”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United. “United continua a cercare opportunità non solo per far avanzare le nostre iniziative di sostenibilità, ma anche per identificare e aiutare le tecnologie e le soluzioni che l’intero settore può adottare”.

Gli hydrogen-electric engines utilizzano l’elettricità creata da una reazione chimica in una fuel cell per alimentare un motore elettrico invece di bruciare combustibili fossili. Poiché non viene bruciato carburante, non ci sono emissioni dannose per il clima o emissioni di carbonio nell’atmosfera quando i motori operano.

Lo ZA2000-RJ dovrebbe essere utilizzato in coppia come nuova power source per i velivoli regionali esistenti. In base all’accordo con United Airlines Ventures, United perseguirà un conditional purchase agreement per 50 ZeroAvia ZA2000-RJ engines, con un’opzione per altri 50, sufficienti per un massimo di 50 twin-engine aircraft che sarebbero operati dagli United Express partners una volta completamente sviluppato e certificato dalle autorità di regolamentazione già nel 2028.

“Questo supporto da parte di United, insieme ai nostri altri partner lungimiranti, dimostra l’importanza della hydrogen-electric propulsion nel futuro del volo sostenibile”, ha affermato Val Miftakhov, fondatore e CEO di ZeroAvia. “Le rotte United Express con hydrogen-electric aircraft consentiranno a un gran numero di passeggeri di prendere voli a emissioni zero entro questo decennio”.

ZeroAvia sta accelerando lo sviluppo del suo motore ZA2000 e presto inizierà i test a terra del suo ZA600 su un 19-seat aircraft, con l’obiettivo di entrare in servizio commerciale con questo motore più piccolo entro il 2024. La tabella di marcia di ZeroAvia prevede che sviluppi la propulsione idrogeno-elettrica per velivoli progressivamente più grandi. Nel settembre 2020 ZeroAvia ha completato il primo hydrogen fuel cell powered flight di un commercial-grade aircraft. ZeroAvia ha già ottenuto experimental certificates per due prototype aircraft dalla FAA negli Stati Uniti e dalla Civil Aviation Authority in UK e ha superato importanti traguardi nei test di volo.

Il 1° dicembre United ha fatto la storia dell’aviazione operando il primo volo passeggeri utilizzando 100% sustainable aviation fuel, da Chicago a Washington, DC (leggi anche qui). Il volo ha mostrato la sicurezza del sustainable aviation fuel e il potenziale per una carbon footprint drasticamente ridotta per l’aviazione.

All’inizio di quest’anno United ha annunciato un accordo record per l’acquisto di sustainable aviation fuel da Alder Fuels e ora si è impegnata ad acquistare più del doppio di questo carburante rispetto al resto delle compagnie aeree del mondo messe insieme.

(Ufficio Stampa United – Photo Credits: United)