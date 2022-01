Embraer: Eve e Falko annunciano una partnership con un potenziale ordine per 200 eVTOL

Eve UAM, una società Embraer SA, e Falko Regional Aircraft Limited, leader globale nel leasing di aeromobili commerciali regionali, hanno annunciato una lettera di intenti che contempla un potenziale ordine per 200 electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL) di Eve e una partnership commerciale per sviluppare un network globale di operatori eVTOL a supporto delle Urban Air Mobility missions.

La partnership tra Eve e Falko inizierà con la creazione di un gruppo di lavoro per collaborare con gli operatori esistenti di Falko per sviluppare reti di rotte iniziali, in cui i velivoli di Eve possono essere schierati nei mercati early adopter. Inoltre, verrà introdotto anche il product portfolio of next-generation air traffic management software, service capabilities, fleet operations services di Eve, per creare una rete sicura e scalabile per ogni locatario Falko che utilizza velivoli di Eve.

Falko collabora strettamente con Embraer dal 2014 e ha scelto Eve come partner per la mobilità aerea urbana grazie alla lunga esperienza di Embraer nella certificazione di aeromobili affidabili da oltre 52 anni.

“Sono entusiasta di annunciare questo enorme sviluppo nella nostra relazione di lunga data e di successo con Embraer. Siamo molto entusiasti della nostra partnership strategica con Eve, che fa parte della nostra spinta ad essere in prima linea nell’ecologizzazione del settore dell’aviazione. Crediamo fermamente nelle prospettive del mercato eVTOL. Eve, con il supporto dell’esperienza di Embraer nella produzione, certificazione e supporto di aeromobili, sarà un leader di mercato”, afferma Jeremy Barnes, CEO di Falko.

“La nostra partnership con Falko, un affidabile leader nel leasing di aeromobili, consolida la nostra posizione nel mercato globale della mobilità aerea urbana e non solo amplia la nostra potenziale base di operatori attraverso l’impronta globale di clienti di Falko, ma aumenta la nostra capacità di fornire soluzioni full stack, attraverso partnership. Siamo orgogliosi di avere Falko come partner strategico in Eve poiché le nostre due organizzazioni collaborano per guidare una nuova generazione di innovazione sostenibile, nell’aviazione”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

(Ufficio Stampa Embraer)