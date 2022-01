Nasce la nuova Business Unit Rolls-Royce Electrical

Rob Watson entra nel team esecutivo di Rolls-Royce come presidente di Rolls-Royce Electrical, la nuova business unit dedicata allo sviluppo dell’aviazione elettrica, con effetto dal 1 gennaio 2022. Una nomina in continuità, dal momento che Watson era alla guida di questo settore già dall’ottobre 2017, avendo precedentemente ricoperto una serie di senior corporate and business roles nel corso della sua carriera decennale nel gruppo.

In occasione della diffusione dei risultati semestrali, Rolls-Royce ha annunciato che dall’inizio di quest’anno Rolls-Royce Electrical costituisce una voce di bilancio separata, accanto alle tre business units già esistenti (Civil Aerospace, Defence, Power Systems) e Rolls-Royce SMR (energia nucleare).

Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Rob ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del nostro business Rolls-Royce Electrical, che ci sta guidando verso nuovi entusiasmanti advanced air mobility markets, mentre cerchiamo di creare opportunità commerciali significative dalla transizione verso net zero. Vorrei dargli il benvenuto nell’Executive Team”.

Rolls-Royce Electrical offre agli aviation customers un complete electric propulsion system per le loro piattaforme, che si tratti di electric vertical takeoff and landing (eVTOL) o commuter aircraft. Nel 2021 Rolls-Royce Electrical ha annunciato partnership con Vertical Aerospace, Eve e Tecnam e ha anche rivendicato l’all-electric aircraft più veloce del mondo con Spirit of Innovation.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)