Qatar Airways espande le sue operazioni in Africa

Qatar Airways sta potenziando il suo servizio per la Nigeria con il lancio di quattro voli settimanali per Kano (KAN) il 2 marzo 2022 e tre voli settimanali per Port Harcourt (PHC) il 3 marzo 2022, entrambi operanti attraverso la capitale nigeriana, Abuja.

La compagnia aerea attualmente opera due voli giornalieri per Lagos e quattro voli alla settimana per Abuja, che si estenderà a un servizio giornaliero a marzo. Kano e Port Harcourt diventeranno il settimo e l’ottavo nuovo gateway africano lanciato da Qatar Airways dall’inizio della pandemia. Entrambe le rotte saranno servite dal Boeing 787 Dreamliner, con 22 posti in Business Class e 232 in Economy Class.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La compagnia aerea è stata una delle poche a continuare ad operare verso molte destinazioni africane durante la pandemia e, con l’abolizione delle restrizioni, sta continuando ad espandere la sua rete nel continente. In quanto sede della più grande economia e popolazione della regione, vediamo un enorme potenziale di crescita per i viaggi e il commercio in Nigeria. È un mercato chiave e una parte importante della nostra strategia di crescita africana. L’espansione della nostra presenza attraverso due nuovi gateway è una testimonianza del nostro continuo impegno in Nigeria. Prevediamo una buona domanda reciproca tra Port Harcourt, Regno Unito, Stati Uniti e destinazioni in tutta l’Asia. Per Kano vediamo l’opportunità di aumentare il traffico da e verso mercati come KSA e India, oltre a solide prospettive per il cargo”.

Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, Qatar Airways sta ripristinando i suoi servizi verso tutte le sue destinazioni africane. Quando i voli Kano e Port Harcourt inizieranno ad operare, la compagnia aerea fornirà 188 voli settimanali verso 28 destinazioni in Africa. I clienti africani di Qatar Airways beneficeranno anche di una generosa franchigia bagaglio, che prevede fino a 46 kg in Economy Class suddivisi in due pezzi e 64 kg suddivisi in due pezzi in Business Class.

Orario dei voli (tutti gli orari locali):

Kano (KAN) – Lunedì, mercoledì, venerdì, domenica

Da Doha (DOH) ad Abuja (ABV) QR1431 partenza: 01:45 arrivo: 07:20.

Da Abuja (ABV) a Kano (KAN) QR1431 partenza: 08:50 arrivo: 09:50.

Da Kano (KAN) ad Abuja (ABV) QR1432 partenza: 18:35 arrivo: 19:35.

Da Abuja (ABV) a Doha (DOH) QR1432 partenza: 21:05 arrivo: 05:15 (+1).

Port Harcourt (PHC) – Martedì, giovedì, sabato

Da Doha (DOH) ad Abuja (ABV) QR1433 partenza: 01:45 arrivo: 07:20.

Da Abuja (ABV) a Port Harcourt (PHC) QR1433 partenza: 08:50 arrivo: 10:00.

Da Port Harcourt (PHC) ad Abuja (ABV) QR1434 partenza: 18:25 arrivo: 19:35.

Da Abuja (ABV) a Doha (DOH) QR1434 partenza: 21:05 arrivo: 05:15 (+1).

