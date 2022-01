Airbus raggiunge l’obiettivo di consegna di aeromobili commerciali per il 2021

Airbus SE ha consegnato 611 aeromobili commerciali a 88 clienti nel 2021, dimostrando resilienza e ripresa con i progressi nei ramp-up plans.

“I risultati conseguiti da commercial aircraft nel 2021 riflettono l’attenzione e la resilienza dei nostri team, clienti, fornitori e parti interessate di Airbus in tutto il mondo che si sono uniti per fornire risultati straordinari. L’anno ha visto ordini significativi dalle compagnie aeree di tutto il mondo, segnalando la fiducia nella crescita sostenibile dei viaggi aerei dopo il COVID”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Mentre permangono incertezze, siamo sulla buona strada per aumentare la produzione fino al 2022 per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Allo stesso tempo stiamo preparando il futuro dell’aviazione, trasformando le nostre capacità industriali e implementando la tabella di marcia per la decarbonizzazione”.

Nel 2021 le consegne hanno compreso:

A220 Family: 50 aerei (38 nel 2020).

A320 Family: 483 aerei (446 nel 2020).

A330 Family: 18 aerei (19 nel 2020).

A350 Family: 55 aerei (59 nel 2020).

A380: 5 aerei (4 nel 2020).

Totale: 611 aerei (566 nel 2020).

Circa il 25% degli aeromobili commerciali nel 2021 è stato consegnato utilizzando l’“e-delivery” process,che consente ai clienti di ricevere il proprio aereo con il minimo bisogno di far viaggiare i propri team.

Nel 2021 Airbus ha raddoppiato gli ordini lordi rispetto al 2020 con 771 nuove vendite (507 nette) in tutti i programmi e segmenti di mercato, a dimostrazione della forza dell’intera gamma di prodotti dell’azienda e di una rinnovata fiducia nel mercato.

L’A220 ha ottenuto 64 nuovi ordini lordi e diversi impegni di alto profilo da parte di alcuni dei principali vettori mondiali. La Famiglia A320neo ha ottenuto 661 nuovi ordini lordi. Nel segmento widebody, Airbus ha ottenuto 46 nuovi ordini lordi, inclusi 30 A330 e 16 A350, di cui 11 per l’A350F appena lanciato, che ha anche ottenuto 11 ulteriori impegni.

Per quanto riguarda il numero di aircraft units, Airbus ha registrato un raporto tra ordini e fatturazioni – “book to bill” – superiore a uno.

Alla fine del 2021, il backlog di Airbus era di 7.082 aeromobili.

Airbus riferirà i risultati finanziari dell’intero anno 2021 il 17 febbraio 2022.

