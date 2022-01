Qatar Airways lancia offerte esclusive in occasione del suo 25° anniversario

Qatar Airways festeggia il suo 25° anniversario con offerte speciali per i suoi passeggeri. “I viaggiatori italiani possono approfittare di impareggiabili tariffe in Economy e Business Class, nonché eccezionali sconti su posti selezionati, bagagli, prenotazioni alberghiere e auto a noleggio, per le prenotazioni effettuate fino al 16 gennaio 2022 su qatarairways.com e tramite agenzie di viaggio, per viaggi fino al 31 ottobre 2022 compreso”, afferma Qatar Airways.

Tariffe in Economy Class a partire da EUR 379 e tariffe in Business Class a partire da EUR 1.559 con partenza da Milano e Roma (Le tariffe sono soggette a termini e condizioni e a disponibilità. Soggiorno minimo: 4 giorni. Durata massima del soggiorno: 2 mesi).

I passeggeri che si iscrivono al programma fedeltà della compagnia, il Privilege Club, con il codice promozionale FLYQR22, guadagneranno subito ulteriori 2.500 Qmiles come bonus.

“Con queste offerte Qatar Airways festeggia il suo 25° anniversario. La pluripremiata compagnia aerea è stata fondata nel 1997 da Sua Altezza l’Emiro-Padre, lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, che fin dall’inizio ha voluto affermare Qatar Airways come una compagnia leader mondiale, con i più alti livelli di servizio e di eccellenza. Da allora Qatar Airways ha continuato a ricevere numerosi premi e riconoscimenti ed è stata recentemente nominata Migliore Compagnia Aerea al Mondo dell’anno da Skytrax per la sesta volta”, prosegue Qatar Airways.

Per informazioni e prenotazioni sulle offerte speciali in occasione del 25° anniversario: www.qatarairways.com.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)