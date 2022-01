American Airlines e Aer Lingus lanciano un nuovo accordo di codeshare

Viaggiare tra gli Stati Uniti e l’Irlanda sarà semplice e più conveniente per i clienti, poiché American Airlines e Aer Lingus lanciano il loro accordo di codeshare questa settimana.

Per aumentare la connettività tra gli Stati Uniti e l’Europa per i clienti, American inserirà il suo codice sui voli Aer Lingus tra Londra Heathrow (LHR) e Dublino (DUB). I clienti possono anche prenotare voli in codeshare su Aer Lingus da DUB ad Amsterdam (AMS); Birmingham (BHX); Londra Gatwick (LGW); Manchester, (MAN); da LHR a Belfast City (BHD); Cork (ORK) e Shannon (SNN).

“Siamo entusiasti di estendere la nostra relazione con il nostro nuovo joint business partner, Aer Lingus, con questo accordo di codeshare”, ha affermato Anmol Bhargava, American’s vice president of Alliances. “Grazie al nostro trans-Atlantic joint business, i clienti hanno più scelte verso destinazioni chiave in Europa e ora in Irlanda”.

Inoltre, i clienti che viaggiano con Aer Lingus potranno ora prenotare viaggi in codeshare sui voli American Airlines da Chicago O’Hare (ORD) ad Albuquerque, New Mexico, (ABQ); Nashville, Tennessee (BNA); Dallas-Fort Worth (DFW); Los Angeles (LAX); Seattle (MAE); San Francisco (OFS); San Jose, California (SJC) e Tucson, Arizona (TUS).

Nel prossimo futuro è prevista anche un’ulteriore espansione del codeshare.

Reid Moody, Chief Strategy and Planning Officer di Aer Lingus, ha dichiarato: “Dopo quasi due anni di viaggi limitati, sappiamo che la domanda per vacanze, viaggi d’affari e riconnessione famiglie e amici nel 2022 e oltre sarà più forte che mai. Siamo lieti che, attraverso l’accordo di codeshare con American Airlines, i clienti Aer Lingus potranno usufruire di maggiori opzioni di connettività e viaggi più fluidi tra gli Stati Uniti e l’Europa tramite il nostro hub di Dublino, che ha anche il vantaggio aggiuntivo della US Customs & Border Protection (CBP) pre-clearance. La decisione della scorsa settimana del governo irlandese di rimuovere i requisiti del test COVID-19 prima della partenza per i passeggeri con doppia vaccinazione è una notizia gradita per coloro che intendono viaggiare. Non vediamo l’ora di estendere il nostro caloroso benvenuto a sempre più clienti nei prossimi mesi”.

Aer Lingus è entrata a far parte dell’Atlantic Joint Business (AJB) tra American, British Airways, Iberia e Finnair lo scorso anno. L’AJB ha portato vantaggi significativi, come tariffe più basse e viaggi più facili verso più destinazioni, con orari e frequenze meglio allineati, a milioni di passeggeri sin dal suo lancio nel 2010.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)