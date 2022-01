LATAM riconosciuto come il gruppo di vettori più puntuale al mondo nel 2021

LATAM Airlines Group ha raggiunto il primo posto, a livello mondiale, nella categoria “Mega Airlines” della classifica di puntualità 2021 della prestigiosa società di consulenza internazionale OAG.

Questo riconoscimento si basa sulle statistiche mensili fornite da OAG che monitorano le più grandi compagnie aeree del mondo in base ai loro indicatori di puntualità basati sul rispetto dell’indicatore OTP (On-time-performance). L’elenco raccoglie le venti maggiori compagnie aeree del mondo (per numero di voli di linea) classificate come “Mega Airlines”, e da cui emerge una classifica finale delle prime 10.

“In uno scenario molto difficile, con un aumento dei contagi da Covid e nel pieno dell’alta stagione, i nostri sforzi per garantire attenzione massima ai nostri passeggeri devono essere ancora maggiori. Siamo molto grati per questo riconoscimento, frutto del lavoro di ogni singolo dipendente del gruppo LATAM, che continuerà a garantire che ogni volo operi in sicurezza per portarli a destinazione in tempo”, ha affermato Paulo Miranda, Vice President of Clients di LATAM Airlines Group.

Questo riconoscimento si aggiunge ai dati forniti da OAG e Cirium che analizzano le performance puntuali del gruppo nel corso del 2019 rispettivamente nelle categorie “Mega Airlines” e “Global Network”. Va notato che le organizzazioni non hanno effettuato misurazioni durante il 2020.

(Ufficio Stampa LATAM – Photo Credits: LATAM)