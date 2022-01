IATA: traffico passeggeri migliorato a novembre

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la ripresa dei viaggi aerei è proseguita nel novembre 2021, prima dell’emergere di Omicron. La domanda internazionale ha sostenuto la sua costante tendenza al rialzo con la riapertura di più mercati. Il traffico domestico, tuttavia, si è indebolito, in gran parte a causa del rafforzamento delle restrizioni di viaggio in Cina.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti si riferiscono a novembre 2019, che ha seguito un normale andamento della domanda.

La domanda totale di viaggi aerei a novembre 2021 (misurata in RPK) è scesa del 47,0% rispetto a novembre 2019. Ciò ha segnato un aumento rispetto alla contrazione del 48,9% ad ottobre 2021, rispetto a ottobre 2019.

Il trasporto aereo domestico è leggermente peggiorato a novembre, dopo due miglioramenti mensili consecutivi. Gli RPK domestici sono diminuiti del 24,9% rispetto al 2019, rispetto a un calo del 21,3% di ottobre. Principalmente questo è stato trainato dalla Cina, dove il traffico è diminuito del 50,9% rispetto al 2019, dopo che diverse città hanno introdotto restrizioni di viaggio più severe per contenere i focolai di COVID (pre-Omicron).

L’International passenger demand a novembre 2021 è stata del 60,5% inferiore rispetto a novembre 2019, migliorando il calo del 64,8% registrato a ottobre.

“La ripresa del traffico aereo è proseguita a novembre. Sfortunatamente, i governi hanno reagito in modo eccessivo all’emergere della variante Omicron alla fine del mese e hanno fatto ricorso a metodi collaudati di chiusura delle frontiere, test eccessivi sui viaggiatori e quarantena per rallentare la diffusione. Non sorprende che le vendite internazionali di biglietti effettuate a dicembre e all’inizio di gennaio siano diminuite drasticamente rispetto al 2019, suggerendo un primo trimestre più difficile del previsto. Se l’esperienza degli ultimi 22 mesi ha dimostrato qualcosa, è che c’è poca o nessuna correlazione tra l’introduzione di restrizioni di viaggio e la prevenzione della trasmissione del virus oltre confine. E queste misure pongono un pesante fardello sulle vite e sui mezzi di sussistenza. Se l’esperienza è il miglior insegnante, speriamo che i governi prestino maggiore attenzione all’inizio del nuovo anno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il traffico internazionale dei vettori europei a novembre è diminuito del 43,7% rispetto a novembre 2019, molto migliorato rispetto al calo del 49,4% di ottobre rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 36,3% e il load factor è sceso di 9,7 punti percentuali, al 74,3%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un calo del traffico internazionale dell’89,5% rispetto a novembre 2019, leggermente migliorato rispetto al calo del 92,0% registrato nell’ottobre 2021 rispetto a ottobre 2019. La capacità è diminuita dell’80,0% e il load factor è sceso di 37,8 punti percentuali, al 42,2%, il più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda del 54,4% a novembre rispetto a novembre 2019, ben in aumento rispetto al calo del 60,9% di ottobre, rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 45,5% e il load factor è sceso di 11,9 punti percentuali, al 61,3%.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico del 44,8% a novembre rispetto allo stesso periodo del 2019, notevolmente migliorato rispetto al calo del 56,7% di ottobre rispetto a ottobre 2019. La capacità è diminuita del 35,6% e il load factor è sceso di 11,6 punti percentuali, al 69,6%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un calo del traffico del 47,2% rispetto allo stesso mese del 2019, una netta ripresa rispetto al calo del 54,6% di ottobre rispetto a ottobre 2019. La capacità a novembre è diminuita del 46,6% e il load factor è sceso di 0,9 punti percentuali all’81,3%, che è stato il più alto tra le regioni per il 14° mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 56,8% a novembre rispetto a due anni fa, migliorando rispetto al calo del 59,8% di ottobre rispetto a ottobre 2019. La capacità a novembre è scesa del 49,6% e il load factor è sceso di 10,1 punti percentuali, al 60,3%.

Domestic Passenger Markets

L’Australia è rimasta in fondo alla classifica domestic RPK per il quinto mese consecutivo, con RPK del 71,6% in meno rispetto al 2019, anche se è migliorata rispetto al calo del 78,5% di ottobre, a causa della riapertura di alcune frontiere interne.

Il traffico domestico degli Stati Uniti è diminuito solo del 6,0% rispetto a novembre 2019, in miglioramento rispetto al calo dell’11,1% ad ottobre, grazie in parte al forte traffico delle festività del Ringraziamento.

(Ufficio Stampa IATA)