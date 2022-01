Embraer e Aernnova annunciano una nuova partnership strategica a Évora

Embraer e Aernnova, international reference company nella fornitura di aerostrutture, hanno annunciato una partnership strategica per le Embraer Metálicas and Embraer Compósitos industrial units, situate nell’Aeronautical Industry Park di Évora, Portogallo. L’operazione prevede la vendita di tutte le azioni delle sussidiarie interamente controllate dalla società ad Aernnova al prezzo di riferimento di US$ 172 milioni, salvo aggiustamenti alla data del closing. L’accordo mira ad aumentare la produzione dei centri di eccellenza, la cui operazione ha un’importanza strategica per i prodotti attuali e futuri di Embraer.

Con 37.100 e 31.800 metri quadrati rispettivamente e circa 500 dipendenti, queste strutture combinano le tecnologie più avanzate in metallic and composite airframe construction, con un alto livello di digitalizzazione e automazione dei processi di produzione.

Tra le altre attività, entrambe le fabbriche producono parti per ali, vertical and horizontal stabilizers per programmi come i business jet Praetor 500 e Praetor 600, le due generazioni della famiglia di jet commerciali E-Jets e il multi-mission aircraft KC-390 Millennium. Le unità industriali di Évora costituiranno il più grande centro di produzione di Aernnova nel mondo.

Secondo i termini della partnership, Aernnova assume la gestione degli impianti industriali di Évora mentre firma un supply agreement per garantire gli attuali pacchetti di produzione per gli aerei Embraer.

Questo accordo rafforza la posizione di Aernnova come tier 1 supplier for single aisle aircraft e migliora la sua presenza negli executive and defense aerospace markets. L’attività delle strutture di Évora aggiungerà circa 170 milioni di dollari alla cifra dei ricavi di Aernnova. La capacità industriale degli stabilimenti di Évora consentirà inoltre ad Aernnova di espandere ulteriormente le attività attuali di Évora con nuovi contratti da parte di Embraer o di altri produttori di aeromobili.

“Siamo lieti di annunciare questa partnership con Aernnova, un fornitore di fama mondiale nel segmento delle aerostrutture, che consentirà di aumentare il livello di occupazione degli stabilimenti di Évora, di diversificare la sua base di clienti e di offrire nuove opportunità di business”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Questo accordo è un passo importante verso l’iniziativa strategica di ottimizzazione dell’impronta, che mira a un migliore utilizzo delle nostre risorse e a migliorare la redditività dell’azienda”.

Ricardo Chocarro, CEO di Aernnova, ha dichiarato: “Questo accordo è un altro passo avanti nella strategia di crescita di Aernnova, sottolineando ulteriormente lo status dell’azienda come leader globale nella progettazione e produzione di aerostrutture. Abbiamo in programma di sviluppare ulteriormente le operazioni delle facilities e di stabilire Évora come un punto di riferimento globale per la produzione di aerostrutture, con il supporto tecnico e commerciale del gruppo Aernnova e con il continuo impegno dell’azienda per un’industria aeronautica digitale e sostenibile”.

Con questo movimento strategico, Embraer rafforza e consolida il suo impegno con il Portogallo, il paese in cui l’azienda investe di più nella sua capacità industriale al di fuori del Brasile e che è un luogo strategico per la presenza di Embraer in Europa.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al completamento di alcune condizioni che le parti prevedono di raggiungere nel primo trimestre del 2022.

(Ufficio Stampa Embraer)