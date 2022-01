Air France-KLM e Société Générale annunciano il finanziamento di un aeromobile Airbus A350-900 di Air France

Air France-KLM e Société Générale annunciano il finanziamento di un Air France Airbus A350-900 aircraft, nell’ambito di un Balthazar-backed Sustainability-Linked Senior Secured Loan.

Il 3 dicembre 2021 Air France ha preso in consegna il suo dodicesimo Airbus A350-900.

Il finanziamento di questo aeromobile di Air France è stato organizzato e fornito da Société Générale sotto forma di una sustainability-linked debt facility. L’operazione di finanziamento è il primo sustainability-linked aircraft-secured term loan concesso a una compagnia aerea.

Le condizioni di finanziamento dell’aeromobile sono legate al raggiungimento da parte di Air France di Sustainability Performance Targets (SPTs) in relazione a indicatori chiave di performance legati alla sostenibilità. Gli SPT selezionati per la transazione si stanno concentrando sulla proporzione di aeromobili di nuova generazione e a basso consumo di carburante nella flotta di Air France e sul futuro utilizzo di Sustainable Aviation Fuel (SAF) come parte delle operazioni quotidiane di Air France.

La transazione è supportata da una Balthazar non-payment insurance policy fornita da un consorzio di primarie compagnie assicurative private attraverso il broker assicurativo Marsh France.

Organizzando questa importante aircraft financing transaction, Société Générale sostiene gli sforzi di rinnovo della flotta di Air France, che sono fondamentali per la traiettoria di sostenibilità della compagnia aerea.

Entro il 2050, Air France e Air France-KLM mirano a raggiungere net zero emissions utilizzando tutte le leve, in particolare il rinnovo della flotta con l’introduzione degli Airbus A220 e A350 presso Air France, offrendo rispettivamente una riduzione del 20% e del 25% delle emissioni di CO2 rispetto alla precedente generazione di aeromobili e l’uso di Sustainable Aviation Fuels (SAF), che hanno il potenziale per ridurre le emissioni di CO2 fino all’80% durante l’intero ciclo di vita.

L’ambizioso quadro ambientale e gli obiettivi di Air France-KLM sono stati riconosciuti dalla recente ESG Evaluation eseguita da S&P, che ha valutato Air France-KLM come leader nell’airline industry, supportando la strategia generale del Gruppo.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: Air France)