KLM: Pieter Elbers non entrerà in un terzo mandato come CEO

Il Supervisory Board (SB) di KLM annuncia che, dopo una stretta consultazione con il CEO Pieter Elbers, ha stabilito che Elbers non entrerà in un terzo mandato come CEO & President of KLM a partire dal 1 maggio 2023. Ciò consente al Supervisory Board di avviare in modo tempestivo un processo completo per un successore.

“In vista della scadenza del suo secondo mandato, che costituisce un naturale momento di riflessione per il Supervisory Board, abbiamo, sentito il parere di Pieter, concludendo di non entrare in un terzo mandato. La continuità della leadership di KLM trae grandi vantaggi dalla possibilità di stabilirlo in una fase iniziale. Ci consente di avviare un processo di successione completo e anche di offrire al nuovo CEO un sufficiente induction period. È anche un momento in cui il piano di ristrutturazione è stato ampiamente attuato, il che posiziona KLM bene per la ripresa e l’ulteriore sviluppo. Con trent’anni in KLM, undici anni nel Board of Management, inclusi due mandati come CEO, Pieter ha un’enorme esperienza e importanza per KLM. In parte per questo motivo, è importante riuscire a ottenere una transizione graduale alla leadership”, afferma Cees ‘t Hart, chairman of the KLM Supervisory Board.

“Dopo due mandati, più di otto anni, alla guida di KLM come CEO, sto consegnando il testimone con piena fiducia. Inutile dire che mi impegno a supportare KLM in questa transizione verso una nuova leadership. Sono estremamente orgoglioso di questa compagnia e dei suoi fantastici dipendenti. Soprattutto in questi tempi frenetici e difficili, rimangono la forza di KLM. La mia carriera trentennale con la blue KLM family è stata un viaggio bello oltre ogni immaginazione, che amerò per sempre. Mi piace molto la collaborazione con i miei colleghi e non vedo l’ora che questo accada nel prossimo periodo”, afferma Pieter Elbers, KLM President & CEO.

L’Air France-KLM Board of Directors ha approvato che il Supervisory Board di KLM ha stabilito che Pieter Elbers non entrerà in un terzo mandato.

Anne-Marie Couderc, Presidente di Air France-KLM: “Air France-KLM Group e il suo Board of Directors esprimono la loro gratitudine a Pieter Elbers per i suoi oltre 30 anni di servizio in KLM e per la trasformazione che ha avviato e continua a condurre come CEO & President”.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, aggiunge: “Sono grato per lo spirito con cui si è svolto questo processo. Ringrazio Pieter per il suo impegno e so di poter contare su di lui e sull’intero team KLM per garantire una leadership transition graduale con il suo successore”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM)