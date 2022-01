Austrian Airlines ha trasportato 360.000 passeggeri durante le festività natalizie

Nonostante la pandemia in corso, l’offerta di voli di Austrian Airlines è stata molto richiesta durante il recente periodo delle festività natalizie. Le destinazioni con clima caldo nel portafoglio di destinazioni della compagnia aerea sono state particolarmente apprezzate.

“I collegamenti a lungo raggio per Cancún, Mauritius e Malé, già con voli aggiuntivi, sono stati quasi al completo con un’occupazione media di circa l’85%. In totale, Austrian Airlines ha trasportato oltre 360.000 passeggeri durante le festività natalizie dal 17 dicembre al 10 gennaio.

I fattori trainanti dell’intenso traffico aereo sono state le visite di familiari e parenti e il desiderio dei passeggeri di trascorrere le vacanze al sole. I voli di Austrian Airlines per il Nord America, all’interno della DACH region e per l’Europa orientale sono stati molto popolari, con un gran numero di passeggeri che ha utilizzato Vienna Airport come transfer point per connecting flight all’interno del network di rotte della compagnia aerea.

I voli a lungo raggio più popolari da Vienna durante le festività natalizie sono stati quelli per Cancún, Malé e Washington. Per quanto riguarda i collegamenti continentali, sono stati molto richiesti in particolare i voli verso l’Ucraina e la Russia. A causa della grande popolarità di Cancún, la più giovane delle destinazioni a lungo raggio di Austrian Airlines, il terzo collegamento settimanale aggiuntivo sarà proseguito dalla fine di gennaio per il resto del winter flight schedule”, afferma la compagnia.

I voli possono essere prenotati su austrian.com. Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri possono trovare informazioni sui viaggi, sull’obbligo di indossare una maschera facciale, sulle norme specifiche per paese e sui regolamenti flessibili per il cambio di prenotazione. Tutte le informazioni sono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)