Gulfstream: il customer support segna un anno di espansione e investimenti

Gulfstream Aerospace Corp. ha riconosciuto i numerosi risultati raggiunti dal Gulfstream Customer Support nel 2021, tra cui l’espansione delle strutture e dei servizi, l’aumento degli investimenti e il continuo successo nella sostenibilità.

“Il settore della business aviation ha registrato grandi guadagni nel 2021 e il Gulfstream Customer Support è stato ben posizionato per supportare i nostri clienti in tutto il mondo mentre aumentano i loro voli”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Mentre continuiamo ad attuare il nostro piano generale per espansioni incentrate sul cliente in posizioni strategiche, stiamo creando le strutture più moderne del nostro settore per ospitare la crescente flotta di aeromobili di nuova generazione di Gulfstream, tra cui il nuovo large-cabin Gulfstream G400 e l’ultralong-range Gulfstream G800 recentemente annunciati, e l’industry-leading Gulfstream G700, e lo stiamo facendo in modo sostenibile”.

Nel luglio 2021, il Gulfstream Customer Support ha celebrato il primo anniversario dell’apertura del Farnborough service center in Inghilterra. Nel primo anno, la struttura ha aumentato il suo personale a più di 230 persone e ha ottenuto 30 approvazioni normative estere a supporto dei clienti in tutto il Regno Unito, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico. Gulfstream Farnborough ha anche collaborato con Farnborough Airport per allinearsi su obiettivi condivisi per la sostenibilità che includono una riduzione dell’impronta di carbonio e zero emissioni, nonché la disponibilità di sustainable aviation fuel (SAF) per i clienti in loco.

Gulfstream ha anche celebrato il primo anniversario della sua nuova Customer Support facility in Palm Beach, Florida, che è stata aperta nell’agosto 2020 e include sustainability features. La struttura di 125.000 piedi quadrati / 11.613 metri quadrati è condivisa con la consociata Jet Aviation e dispone di un hangar di 75.000 piedi quadrati / 6.968 metri quadrati. Il sito è cresciuto fino a raggiungere più di 120 dipendenti e ha costantemente supportato gli eventi dei clienti sin dall’apertura. Gulfstream Palm Beach ha ottenuto 16 approvazioni normative, tra cui Argentina, Brasile, European Union Aviation Safety Agency (EASA), Messico, Perù e Venezuela, tra gli altri.

Nel novembre 2021 Gulfstream ha annunciato un nuovo sustainable service center in Mesa, Arizona, la cui apertura è attualmente prevista nel 2023. Lo spazio dell’hangar, i back shop e gli uffici dei dipendenti e dei clienti saranno inclusi nei 225.000 piedi quadrati / 20.903 metri quadrati della struttura, che dovrebbe ottenere la certificazione LEED Silver e impiegare più di 200 persone. Ulteriori caratteristiche sostenibili includono una riserva di carburante con disponibilità SAF dedicata; impianti idraulici a basso flusso; tetto termoriflettente; piante autoctone e paesaggistica a bassa domanda idrica, insieme a ulteriori sistemi sostenibili di gestione degli edifici. Gulfstream inizierà a operare da una Mesa facility esistente all’inizio di quest’anno.

Gulfstream ha anche compiuto progressi nella nuova Customer Support service center facility in Fort Worth, Texas, annunciata nel 2020. Il centro servizi di quasi 160.000 piedi quadrati / 14.864 mq sarà composto da hangar space, back shops e uffici per dipendenti e clienti, e creerà circa 50 nuovi posti di lavoro, oltre a trasferire gli attuali Customer Support employees dalla Gulfstream Dallas Love Field location. La struttura dovrebbe aprire entro la fine dell’anno.

“Mentre continuiamo ad espanderci e ad investire nei nostri clienti, Gulfstream sta anche costruendo la nostra forza lavoro negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, ha continuato Zimmerman. “Il best-in-class Gulfstream Customer Support service impiega anche la forza lavoro più talentuosa del nostro settore e non vediamo l’ora di costruire i nostri team nell’anno a venire”.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)