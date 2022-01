News Brevi – 14.01.2022

LOFT ORBITAL SIGLA ACCORDO CON AIRBUS PER ACQUISIRE PIU’ DI 15 ARROW SATELLITE PLATFORM – Airbus è stata incaricata di fornire alla space start-up Loft Orbital più di quindici satellite platforms derivate dalla piattaforma Airbus Arrow. Arrow è la piattaforma satellitare fondamentale della costellazione OneWeb. Ci sono 394 Airbus Arrow platforms in orbita per la costellazione OneWeb e altre 254 sono in produzione per completare i 648 spacecraft richiesti da OneWeb. Con questa acquisizione, Loft Orbital conferma la sua intenzione di rendere la piattaforma Airbus Arrow un vero cavallo di battaglia che abilita il suo service business model. Loft Orbital offre un vero servizio end-to-end che consente ai clienti di distribuire e utilizzare rapidamente i propri payload su satelliti affidabili ad alte prestazioni con una semplicità e un’accessibilità senza precedenti. Loft Orbital ha anche incaricato Airbus di modificare la piattaforma Arrow per renderla adatta a una gamma più ampia di missioni e applicazioni a vita più lunga. Loft Orbital ha uffici sia negli Stati Uniti che in Francia, con sede nel cuore della Silicon Valley a San Francisco, e nella capitale spaziale europea Tolosa, e intende continuare a crescere rapidamente la sua presenza francese in seguito a questo rapporto contrattuale con Airbus. Airbus aveva già beneficiato del sostegno pubblico per lo sviluppo della Arrow platform e della OneWeb pilot line a Tolosa. Jean-Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems, ha dichiarato: “Questa vendita della nostra small LEO platform Arrow a Loft Orbital è un chiaro avallo della nostra strategia per sviluppare la produzione di massa per la prossima era spaziale. La nostra affidabile piattaforma sta già dimostrando il suo valore per OneWeb, che ha in orbita oltre il 60% della propria flotta. Non vediamo l’ora di lavorare con Loft Orbital per fornire loro la migliore tecnologia spaziale possibile, combinando un know-how collaudato a livello industriale con innovazioni dirompenti, al servizio dei loro clienti”. Pierre-Damien Vaujour, CEO di Loft Orbital, ha dichiarato: “Siamo oltremodo entusiasti di questo accordo di approvvigionamento con Airbus che è una novità nel settore. Sfruttare l’esperienza ingegneristica di Airbus e le capacità di produzione di Airbus OneWeb Satellites ci consente di dare vita alla visione di Loft. Vediamo questa come un’opportunità per offrire constellation services molto più grandi a governi e aziende in tutto il mondo. Inoltre, il livello di supporto che abbiamo ricevuto in Francia e la qualità del talento ingegneristico è semplicemente impareggiabile e non vediamo l’ora di far crescere l’azienda qui a Tolosa”. I miglioramenti alla piattaforma Arrow, compresa tutta l’ingegneria, la qualificazione, i test e la produzione dei primi veicoli spaziali, saranno eseguiti da Airbus a Tolosa. La produzione su larga scala delle restanti piattaforme derivate da Arrow sarà eseguita da Airbus OneWeb Satellites (AOS).

WIZZ AIR COMUNICA I VINCITORI DEL CONCORSO “LA FAMIGLIA VOLANTE” – Wizz Air informa: “Dieci giorni per riempire un intero aereo e vincere un meraviglioso soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare la più grande famiglia d’Italia ha finalmente un vincitore: Anna Donalek e la sua famiglia si sono aggiudicati un esclusivo soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di Corfù. Il 30 dicembre 2021 si è ufficialmente concluso “La Famiglia Volante” il prestigioso contest lanciato da Wizz Air, la terza compagnia aerea più grande d’Italia, dedicato a tutte le più grandi famiglie d’Italia. Gli utenti italiani hanno avuto dieci giorni di tempo per iscriversi al concorso, invitare i propri cari a fare altrettanto e provare a riempire l’aereo che dall’aeroporto di Roma Fiumicino li condurrà verso un imperdibile weekend in una delle mete più ambite del Mediterraneo, l’isola di Corfù. Un contest senza precedenti che ha visto la partecipazione di oltre 3.500 persone da tutta Italia”. “Siamo molto soddisfatti del risultato, la competizione è stata molto popolare fin dalle prime ore del concorso. Wizz Air è una compagnia aerea per le persone di ogni età, da nord a sud. Il nostro più grande ringraziamento va a tutte le famiglie italiane che hanno raccolto la nostra sfida e hanno partecipato a ‘La famiglia volante'”, ha dichiarato Andras Rado, portavoce di Wizz Air. “La sfida è stata ardua, tra gli oltre 3500 utenti che si sono registrati, solo 2 famiglie sono riuscite a raggiungere l’obiettivo e a riempire tutti i 170 posti a bordo dell’aereo. Al termine dell’estrazione, necessaria per decretare i vincitori, è stata la famiglia della signora Anna Donalek ad aggiudicarsi l’ambitissimo premio. Non vediamo l’ora di ospitarli tutti quanti a bordo del nostro aereo a loro dedicato che li condurrà verso una delle mete più belle dell’arcipelago delle isole ioniche”, ha aggiunto Andras Rado.

EMIRATES: L’A380 PORTA IL REAL MADRID A RIYADH – L’A380 Emirates, decorato con la livrea blu “mobility” di Expo 2020, ha portato a Riyadh, Arabia Saudita, uno dei club più famosi del calcio mondiale, il Real Madrid, per difendere il titolo nelle semifinali e nella finale di Supercoppa di Spagna. “A bordo di questo speciale volo charter, gli ospiti e i giocatori del club spagnolo hanno potuto sperimentare i servizi di bordo della compagnia aerea per rilassarsi nel massimo comfort prima delle tanto attese partite. Ciò ha incluso pasti gourmet e letti reclinabili con biancheria di alta qualità in First e Business Class, oltre 4.500 canali con gli ultimi film, programmi TV e musica sul sistema di intrattenimento a bordo ice e la famosa doccia termale a 40.000 piedi dal suolo. L’equipaggio amichevole e professionale di Emirates ha assicurato il benessere di tutti a bordo, con misure di salute e sicurezza implementate e l’osservanza di protocolli come l’uso di mascherine. Emirates è il più grande operatore mondiale dell’iconico aereo A380 a due piani che attira l’entusiasmo degli appassionati di aviazione e dei plane spotters ovunque voli. I clienti adorano anche l’esperienza dell’A380 Emirates per le sue cabine spaziose e i premiati prodotti di bordo in tutte le classi. Dal 2011 Emirates è lo sponsor principale del Real Madrid, riunendo due dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore dell’aviazione e del calcio. Con una base di fan globale di 500 milioni, il club spagnolo si è affermato come una delle principali forze sportive e ha giocato costantemente nella divisione principale sin dal suo inizio. Come più grande compagnia aerea internazionale del mondo, Emirates continua a collegare il Real Madrid con fan e spettatori da ogni angolo del globo, attraverso vari eventi che creano momenti di ispirazione e gioia”, afferma Emirates.

DELTA: DIMINIUSCE L’IMPATTO DI OMICRON MA PERMANGONO IMPATTI PER IL METEO INVERNALE – Le operazioni di Delta si sono stabilizzate nell’ultima settimana, con un numero significativamente inferiore di interruzioni del flight schedule, la maggior parte delle quali sono state attribuite al meteo invernale. “Con la diminuzione dell’impatto della variante omicron, meno dell’1% dei nostri scheduled flights è stato cancellato mercoledì attraverso le Delta mainline and Delta Connection operations. A mezzogiorno di giovedì, sono state elaborate solo tre cancellazioni per mainline e nessuna per Delta Connection. Nell’ultima settimana, circa il 60% di tutte le cancellazioni a livello di sistema erano dovute al meteo. Un terzo è stato attribuito principalmente agli effetti di omicron. Nello stesso periodo, il nostro mainline completion rate è stato del 99% e del 94% per Delta Connection”, afferma Delta. “La stabilizzazione che stiamo vedendo in questo momento è davvero una testimonianza della resilienza del popolo Delta”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P. and Chief Customer Experience Officer. “In un momento in cui ci aspettavamo i livelli di domanda più alti che abbiamo visto in due anni, siamo stati sfidati da omicron e dalla complessità dei sistemi meteorologici invernali in molte aree del paese. Il nostro personale ha perseverato ed è rimasto concentrato nel prendersi cura di tutti i nostri clienti per portarli a destinazione in modo sicuro e confortevole”. “Anche se gli effetti di omicron su Delta iniziano lentamente a diminuire, si prevede che un altro sistema meteorologico invernale causerà interruzioni durante il fine settimana, con un potenziale impatto su Atlanta (ATL), Minneapolis-St. Paul (MSP) e i northeast hubs, con ghiaccio e neve. Continuiamo a fornire aggiornamenti trasparenti per i clienti”, conclude Delta.

AIR ASTANA: NUOVI REQUISITI PER L’INGRESSO IN KAZAKISTAN – Air Astana informa: “A partire dal 15 gennaio 2022, tutti i passeggeri, vaccinati e non vaccinati ad eccezione dei bambini di età inferiore ai cinque anni, in arrivo in Kazakistan dall’estero devono presentare un certificato di test PCR negativo prelevato entro 72 ore dall’arrivo nel Paese. Il certificato del test PCR deve essere in lingua inglese, russa o kazaka. In assenza di un certificato di test PCR negativo, i passeggeri, compresi i cittadini del Kazakistan e i passeggeri in possesso di un permesso di soggiorno per la Repubblica del Kazakistan, non saranno accettati a bordo”.

BRITISH AIRWAYS LANCIA UNA SHORT-HAUL FLASH SALE – British Airways ha lanciato una short-haul flash sale con un massimo di 750.000 posti disponibili per destinazioni in tutta Europa e nel Regno Unito. Questa offerta a tempo limitato è disponibile sui voli a corto raggio da Heathrow, così come sui servizi della compagnia aerea da Gatwick quando torneranno i voli a corto raggio dall’aeroporto il 28 marzo. Colm Lacy, Chief Commercial Officer di British Airways, ha dichiarato: “All’inizio del nuovo anno, siamo entusiasti di lanciare la nostra short-haul flash sale nei luoghi più popolari per le vacanze. Con fantastici risparmi da ottenere, i clienti devono prenotare velocemente per sfruttare al meglio queste offerte. Disponiamo di un’ampia gamma di destinazioni nazionali ed europee tra cui i nostri clienti possono scegliere”. Questa offerta è valida dalle 11:00 di venerdì 14 gennaio 2022 alle 23:59 di lunedì 17 gennaio 2022. I clienti che prenotano possono farlo in assoluta sicurezza grazie alla politica di prenotazione flessibile della compagnia aerea, prenotando entro il 17 gennaio con la possibilità di cambiare in seguito. I clienti di British Airways Holidays hanno anche accesso a una gamma di opzioni di prenotazione flessibili aggiuntive, come parte della politica Book with Confidence della compagnia.

DELTA: TRAVEL WAIVER A MINNEAPOLIS – A causa delle previsioni meteorologiche invernali a Minneapolis, MN, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere colpiti, in vigore dal 14 gennaio. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà esentata quando il rebooking travel si verifica entro il 17 gennaio, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Il team di meteorologia di Delta nell’airline’s Operation and Customer Center continuerà a monitorare il clima invernale e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

AMERICAN AIRLINES: ANCHE NEL 2022 PROSEGUE L’IMPEGNO VERSO DIVERSITA’ EQUITA’ E INCLUSIONE – American Airlines informa: “Nell’ultimo anno siamo diventati più intenzionali nei nostri sforzi in materia di diversità, equità e inclusione (DEI). Come leader, ci sforziamo di essere migliori e ci concentriamo sulla creazione di una cultura positiva ed equa per i membri del nostro team e, a loro volta, per i nostri clienti, perché sappiamo che rende la nostra compagnia più forte. Nel 2021 il feedback dei membri del team ci ha aiutato ad approfondire la nostra attenzione sul viaggio che ci aspetta. È importante sottolineare che abbiamo fissato obiettivi per i nostri leader e stiamo misurando regolarmente i progressi, perché sappiamo che ciò che viene misurato viene fatto. Il nostro successo contribuirà a rendere la nostra cultura un vantaggio competitivo. Sappiamo che il nostro lavoro qui non è finito e siamo pieni di energia per la strada da percorrere. Nel 2022 diventeremo programmatici nel nostro approccio e svilupperemo la responsabilità per guidare l’eccellenza della diversità, dell’equità e dell’inclusione in American. I nostri obiettivi per il 2022 continueranno a concentrarsi sulla rappresentanza e sulla fidelizzazione e a promuovere un maggiore coinvolgimento in tutta la compagnia. In qualità di compagnia aerea più grande del mondo, continueremo a impegnarci per creare una cultura di inclusione in cui tutti i membri del team e i clienti si sentano apprezzati e benvenuti”.