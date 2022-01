Dassault Aviation: nuovo support contract per i Mirage 2000 francesi

Il Directorate of Aeronautical Maintenance (DMAé) del French Ministry of the Armed Forces ha recentemente assegnato a Dassault Aviation il new-generation contract per supportare la flotta Mirage 2000 della French Air and Space Force (FASF).

Con una durata di 10 anni, il contratto BALZAC include tutte le attività di manutenzione per i Mirage 2000 francesi fino al loro pensionamento. La manutenzione del motore e i servizi forniti dalla SIAé (Service Industriel de l’Aéronautique) sono oggetto di contratti separati.

“Questo contratto è in linea con la strategia della DMAé di verticalizzare la manutenzione aeronautica, come richiesto dal Ministro delle Forze Armate francese, assegnando responsabilità di supporto a un unico capocommessa”, ha dichiarato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation. “BALZAC fa seguito al contratto di manutenzione RAVEL per il Rafale, aggiudicato a maggio 2019 per un periodo di 10 anni, e anche al contratto di manutenzione OCEAN per l’Atlantique 2 maritime patrol aircraft per 10 anni. La nostra esperienza come industrial architect and complex systems integrator ci consente di assumere contratti di questo tipo. Siamo molto onorati di questa nuova espressione di fiducia da parte del French Ministry of the Armed Forces”.

Dassault Aviation diventa così responsabile della manutenzione di quasi tutto l’equipaggiamento delle versioni B/C, -5 e D del Mirage 2000 (comprese quelle che hanno subito un mid-life update, precedentemente coperte da circa 15 contratti separati). Il campo di applicazione copre tutti i sistemi elettronici, in particolare quelli prodotti da Thales. Comprende anche servizi tecnici e logistici avanzati, tra cui one-stop logistics center presso le basi aeree di Luxeuil e Nancy, una Dassault Aviation presence presso l’AIA (Atelier industriel de l’aéronautique) di Clermont-Ferrand, esternalizzazione di alcuni NTI2 workshops e gestione del fine vita di tutti gli equipaggiamenti al fine di ottimizzare i costi di manutenzione.

Per quanto riguarda la gestione delle attività di manutenzione, tutte le parti interessate avranno accesso a un Mirage 2000 aircraft support management information system derivato dall’OPTIMAL IS in fase di sviluppo per il Rafale nell’ambito del contratto RAVEL. Questa continuità digitale ottimizza la coerenza della documentazione di riferimento e la fluidità degli scambi e consente all’azienda di rispettare i propri aircraft availability commitments a lungo termine.

Con BALZAC, Dassault Aviation persegue il suo impegno a lungo termine e amplia il suo campo di applicazione, con una garanzia di disponibilità, su fixed-price basis, dando così visibilità al governo francese e ai suoi partner industriali.

Questo contratto sarà implementato da un team integrato, che riunirà i produttori e le Forze armate, basandosi sull’esperienza che è stata sviluppata in oltre 40 anni sul Mirage 2000 e che ha contribuito a cementare il forte legame di fiducia tra Dassault Aviation e la FASF.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)