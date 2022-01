Wizz Air riconosciuta come compagnia aerea più sostenibile d’Europa dal Sustainalytics Rating

Wizz Air ha ricevuto il riconoscimento di compagnia aerea più sostenibile d’Europa dal Sustainalytics Rating.

Il Sustainalytics Risk Ratings misura quanto una società gestisce in modo proattivo le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) più rilevanti per il loro business. Basati su una metodologia strutturata, obiettiva e trasparente, i Sustainalytics ESG Risk Ratings forniscono una valutazione della capacità dell’azienda di mitigare i rischi e capitalizzare le opportunità.

“Nell’ultimo anno Wizz Air ha migliorato significativamente il suo rating di sostenibilità, che oggi è il migliore tra i diversi vettori aerei d’Europa, portando la compagnia aerea a ricoprire saldamente la posizione di leader.

Questo miglioramento è il risultato dell’attenzione consapevole di Wizz Air verso la sostenibilità. Non solo Wizz Air può vantare l’impronta ambientale più bassa (per passeggero-chilometro percorso) dell’intero continente, ma è rimasta finanziariamente stabile anche durante gli ultimi 24 mesi, ha accolto oltre 30 aerei nuovi di zecca nella sua moderna flotta, ed è stata la prima compagnia aerea a ripristinare gli stipendi dei piloti e del personale di cabina ai livelli pre-pandemia, pur avendo assunto oltre 1.000 nuovi dipendenti. L’apertura di 18 nuove basi e l’aggiunta di oltre 300 nuove rotte alla rete della compagnia aerea dimostrano anche che il business di Wizz Air è sostenibile e di successo, e che porterà la compagnia aerea a triplicare le sue dimensioni, avere 20.000 dipendenti e 500 aerei nella sua flotta entro la fine del decennio.

Il Peer Performance Insights di Sustainalytics fornisce un’analisi approfondita dei punti di forza e di debolezza ESG (Environmental, Social, and Governance) della compagnia rispetto ai suoi concorrenti e alle performance del settore”, afferma Wizz Air.

József Váradi, amministratore delegato di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere in questa prestigiosa posizione di leader del settore che conferma gli sforzi di sostenibilità di Wizz Air. Essere stati riconosciuti come la compagnia aerea europea più sostenibile rassicura i nostri passi in questa direzione e ci dà ulteriore energia per continuare a sviluppare la nostra compagnia aerea. Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i miei colleghi che hanno lavorato senza sosta per rendere Wizz Air la migliore compagnia aerea d’Europa. Siamo impegnati a raggiungere i nostri obiettivi e a dare l’esempio al settore, nel 2022 e oltre”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)