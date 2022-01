Emirates: nuova campagna per promuovere Expo 2020 Dubai

In linea con il ‘nothing is impossible’ spirit di Dubai, Emirates sale sul Burj Khalifa per un’altra edizione della sua campagna pubblicitaria, questa volta compiendo uno spettacolare step con l’aggiunta dell’iconico Expo 2020 Dubai A380.

“Emirates aveva già raggiunto moltissimi feed sui social media nell’agosto 2021, quando ha portato il suo brand message in cima al Burj Khalifa.

Ora, la coraggiosa stuntman è ancora una volta in piedi al culmine del Burj Khalifa, sollevando message boards con un invito a visitare Expo 2020 Dubai, sull’Emirates A380. Quindi fa un cenno al suo ‘friend’, l’Emirates A380 che indossa la livrea Expo 2020 Dubai, che si libra sullo sfondo mentre la protagonista si erge saldamente sulla guglia dell’edificio più alto del mondo. L’annuncio presenta anche viste aeree dinamiche di Dubai e del suo iconico skyline e culmina in un flypast sull’imponente Al Wasl dome presso il sito dell’Expo 2020 Dubai”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “Ora, a metà dei suoi sei mesi di corsa, l’entusiasmo e lo slancio attorno a Expo 2020 Dubai rimangono forti. La nostra ultima campagna porta audacemente il messaggio di Expo e invita le persone a venire a vivere quello che è veramente lo spettacolo più grande del mondo. Non c’è nessun altro in questo momento che offra una serie di attrazioni, intrattenimento e musica di prim’ordine, sport avvincenti, un paese vivace e padiglioni a tema, una fiorente scena culinaria e molto altro, tutto in un unico posto. Dubai e l’Expo sono già le principali attrazioni e il nostro obiettivo è offrire ai viaggiatori di tutto il mondo ancora più motivi per scegliere Emirates e Dubai per le loro imminenti vacanze invernali e primaverili”.

L’intero progetto ha previsto una pianificazione approfondita e un’esecuzione meticolosa che ha coinvolto le parti interessate nell’aviation eco-system di Dubai, con una forte attenzione alla sicurezza in ogni momento durante lo svolgimento delle manovre di volo a bassa quota.

Il flypast accuratamente pianificato ha coinvolto l’A380, che volava a una quota di soli 2.700 piedi, l’altezza esatta del Burj Khalifa. L’aereo ha anche volato a una velocità molto bassa di 145 nodi (la velocità media di crociera di un A380 è di circa 480 nodi). La bassa velocità ha assicurato che l’aereo potesse girare in modo efficiente e continuo attorno al Burj Khalifa e raggiungere un raggio stretto senza allontanarsi. In totale, l’Emirates A380 ha fatto il giro del Burj Khalifa 11 volte per ottenere una giusta selezione di scatti per lo spot.

L’aereo sembrava volare molto vicino alla stuntman mentre era in piedi sul Burj, quando in realtà era a più di mezzo miglio di distanza.

Durante le fasi di pianificazione, Emirates pilots, Flight Operation teams, Air Traffic Controllers, helicopter pilots, drone operators and filming teams, Emirates marketing team, Emaar team, regulatory teams, così come UAE GCAA and DCAA, hanno lavorato a stretto contatto per discutere e deliberare ogni dettaglio e aspetto della missione, sviluppare il piano di volo, eseguire valutazioni del rischio, tenere conto del traffico aereo, delle aree sorvolate, nonché misurare le potenziali condizioni del vento e del meteo al fine di ottenere le necessarie approvazioni. I piloti si sono anche addestrati più volte nel simulatore di volo dell’A380 per garantire che ogni punto di riferimento visivo fosse coperto e testato e ogni manovra verificata prima della missione. Le visite al simulatore hanno anche aiutato a stabilire il modo in cui tutte le parti interessate avrebbero comunicato durante i passaggi aerei e le riprese, per garantire che tutti operassero in un ambiente sicuro.

Inoltre, il team ha collaborato strettamente con l’ATC di Dubai per garantire che tutte le attività fossero protette, bloccando lo spazio aereo attraverso un’area riservata temporanea durante tutti gli holding patterns.

Le riprese e i low flypasts sono stati condotti il 13 e 14 ottobre 2021 e gli orari dei voli erano programmati al di fuori della finestra delle partenze di punta a Dubai International, come ulteriore misura per mitigare qualsiasi rischio.

La nuova global multi-channel campaign sarà disponibile in 12 lingue, debuttando in 19 paesi e coprendo piattaforme TV, cinema, digitali e social media. L’annuncio fa parte di un più ampio impegno da 20 milioni di dollari che Emirates ha preso per aiutare a creare consapevolezza, generare entusiasmo e, infine, aumentare le visite a Dubai e all’Expo 2020 Dubai.

Expo 2020 Dubai è in programma fino al 31 marzo 2022.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)