Il DEFIANT completa FLRAA Mission Profile test flights

Il Lockheed Martin Sikorsky-Boeing SB>1 DEFIANT® ha completato con successo FLRAA mission profile test flights, inclusi confined area landings and low-level flight operations.

“Abbiamo pienamente dimostrato la capacità di DEFIANT di eseguire FLRAA mission profile volando a 236 nodi in volo livellato, quindi riducendo la spinta sul propulsore per decelerare rapidamente mentre ci avvicinavamo alla confined, and unimproved, landing zone”, afferma Bill Fell, DEFIANT chief flight test pilot at Sikorsky and a retired U.S. Army Master aviator. “Questo tipo di level body deceleration ci ha permesso di mantenere la situational awareness, di visualizzare la zona di atterraggio durante l’avvicinamento e atterrare senza la tipica decelerazione dell’elicottero con il muso in su. Quest’area confinata era estremamente stretta, richiedendoci di ritardare la discesa fino a quasi oltre il landing spot, seguita da una caduta quasi verticale. Abbiamo fatto atterrare DEFIANT esattamente sull’obiettivo con poco sforzo mentre scendevamo mantenendo la distanza su tutti i lati”.

“SB>1 DEFIANT è il dimostratore tecnologico che dimostra capacità di trasformazione per il DEFIANT X weapon system, l’offerta del Sikorsky-Boeing team per la U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) competition, come parte dell’Army’s Future Vertical Lift program. DEFIANT X consentirà agli equipaggi di volare bassi e veloci attraverso terreni complessi, dove gli Army aviators trascorrono la maggior parte del loro tempo. Estenderà le capacità dell’Army Aviation ed è progettato per adattarsi alla stessa impronta di un BLACK HAWK. Con DEFIANT X, l’U.S. Army consegnerà truppe e merci con due volte il range della flotta attuale”, afferma Boeing.

“DEFIANT X incorpora la Sikorsky X2™ Technology per operare a high speed mantenendo low-speed handling qualities. Questa capacità critica fornisce ai piloti una maggiore manovrabilità e sopravvivenza in ambienti ad alta minaccia. Il DEFIANT X X2 coaxial rotor system e pusher prop consentono un alto grado di manovrabilità dentro e intorno all’obiettivo, che è anche direttamente collegata alla sopravvivenza”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Lockheed Martin Sikorsky-Boeing)