News Brevi – 18.01.2022

AER LINGUS PROLUNGA GLI SCONTI FINO AL 20% PER VOLARE IN IRLANDA – Aer Lingus comunica: “Visto l’incoraggiante aumento della domanda, Aer Lingus ha esteso fino al 24 gennaio la sua promozione con sconti fino al 20% per volare in Irlanda. Inoltre, grazie all’offerta ‘Book with Confidence’, i clienti hanno la possibilità di modificare le date di viaggio quante volte lo desiderano secondo le proprie esigenze di pianificazione, in tutta serenità. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio. Inoltre, Aer Lingus ha introdotto uno strumento interattivo online che consente ai clienti di cercare la propria destinazione e recuperare informazioni di viaggio aggiornate e personalizzate in base al proprio caso specifico, tra cui lo stato di vaccinazione, il viaggio di ritorno e gli interscambi. Questo strumento, disponibile su aerlingus.com, aiuta ad affrontare i dubbi fornendo informazioni chiare, ricavate da diverse fonti ufficiali. I clienti possono ottenere informazioni esaustive sulla tipologia di test COVID accettati, sui criteri di età per i test dedicati ai bambini e su eventuali esenzioni applicabili per ciascuna destinazione. Le tariffe promozionali sono valide per viaggiare dal 1° febbraio al 31 maggio 2022. Tutte le offerte sono soggette a condizioni e disponibilità e tutte le tariffe includono tasse e spese. I biglietti sono acquistabili fino alla mezzanotte del 24 gennaio 2022. Si applicano termini e condizioni”.

EMIRATES: AUMENTA LA DOMANDA PER PASTI VEGANI – I pasti vegani sono uno dei pasti speciali più richiesti a bordo dei voli Emirates e durante il mese di gennaio la compagnia aerea ha assistito a un aumento della domanda di pasti a base vegetale. Ciò è dovuto a Veganuary, un movimento globale per incoraggiare una dieta vegana che si svolge a gennaio di ogni anno. Nel 2021 Emirates ha servito fino al 10% in più di pasti vegani sui suoi voli a gennaio rispetto agli altri mesi e il 2022 sembra seguire la stessa tendenza. Complessivamente nel 2021 Emirates ha servito più di 113.000 pasti vegani. Il repertorio culinario vegano di Emirates comprende più di 170 piatti ideati da un team di chef e nutrizionisti. Mantenendo la sua tradizione di servire cucina di ispirazione regionale sui suoi voli, Emirates serve ricette con sapori ispirati alle città di origine o di destinazione. I clienti possono richiedere pasti vegani su tutti i voli Emirates e in tutte le classi di viaggio fino a 24 ore prima della partenza. Tuttavia, sulle rotte molto richieste, vengono forniti anche pasti a base vegetale come parte delle opzioni del menu principale. I clienti premium di Emirates possono anche assaggiare prelibatezze a base vegetale nelle lounge di Emirates a Dubai. I clienti non inclini ai pasti a base vegetale possono continuare a gustare i pasti gourmet a più portate di Emirates in tutte le classi di viaggio con menu aggiornati mensilmente. In qualità di compagnia aerea globale, Emirates offre regolarmente menu speciali per celebrare feste e festività regionali come Natale, Ringraziamento, Eid, Oktoberfest, Diwali e Capodanno lunare. Per saperne di più visitare https://www.emirates.com/english/experience/dining/.

ICAO: FACT-FINDING REPORT SUL VOLO FR4978 – L’ICAO ha pubblicato il suo fact finding report sull’evento che ha coinvolto il volo Ryanair FR4978 nello spazio aereo della Bielorussia. “Il rapporto è stato reso accessibile a tutti i 193 Stati membri ICAO, compresi i 36 Stati attualmente eletti al Consiglio dell’ICAO. I rappresentanti del Consiglio valuteranno formalmente qualsiasi ulteriore azione che dovrà essere intrapresa dall’ICAO a seguito dei risultati del rapporto durante una riunione attualmente prevista per il 31 gennaio. Quel giorno il Consiglio esaminerà anche una richiesta della Bielorussia in merito a quelle che lo Stato considera essere restrizioni o sanzioni illegali che gli sono state imposte all’indomani dell’evento, da altri Stati e dall’UE. Il FR4978 fact finding report si basa esclusivamente sui dati e sulle informazioni che i paesi hanno messo a disposizione dell’ICAO e include dettagli operativi, analisi tecniche delle varie misure e decisioni intraprese e riferimenti ove applicabili alla Chicago Convention on International Civil Aviation e strumenti giuridici. Il rapporto è stato compilato da uno speciale gruppo investigativo conoscitivo composto da esperti dell’ICAO nei settori della sicurezza aerea, delle operazioni aeronautiche, della navigazione aerea e del diritto aereo internazionale”, afferma ICAO.

METEO SPAZIO: RAI E AERONAUTICA MILITARE INSIEME PER PARLARE DI METEOROLOGIA SPAZIALE – Inizierà su RAI GULP dal 18 gennaio un nuovo programma che andrà in onda tutti i martedì alle ore 16:40 dal titolo METEO SPAZIO: una collaborazione editoriale tra RAI e Aeronautica Militare per raccontare e spiegare specifici argomenti di meteorologia spaziale. Un programma per ragazzi dedicato alla divulgazione del tema dello Space Weather, ovvero a tutti gli ambiti scientifici connessi con l’attività solare, con l’interazione tra campo magnetico solare e terrestre e con fenomeni ad essi connessi, con lo scopo di diffonderne la conoscenza e mostrare la bellezza e il fascino del sistema solare. Il conduttore, Riccardo Cresci, a bordo di una coloratissima navicella spaziale virtuale viaggerà attraverso i pianeti del sistema solare ed osserverà “da vicino” il sole e i fenomeni che accadono sulla sua superficie spiegando, con il supporto del personale dell’Aeronautica Militare e di una grafica innovativa, argomenti scientifici come la fotosfera, i buchi coronali, i raggi cosmici e tanto altro con linguaggio semplice ed esempi intuitivi. Il personale AM interverrà in ogni puntata per spiegare nel dettaglio le curiosità e gli aspetti scientifici della meteorologia spaziale con particolare riferimento allo Space Weather, capacità sviluppata all’interno del Servizio Meteorologico dell’AM, che si occupa dell’osservazione sistematica del Sole e dello Spazio nel Sistema Solare, al fine di riconoscerne lo stato presente, studiare i comportamenti e gli sviluppi nel breve termine e consentire l’individuazione per tempo dei disturbi alla tecnologia e i rischi radiologici dovuti alle perturbazioni elettromagnetiche e ai flussi di particelle di origine solare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA ANNUNCIA IL FLIGHT SCHEDULE PER IL FY2022 – ANA Holdings ha annunciato il Flight Schedule per l’anno fiscale 2022 (FY2022). Con le nuove tendenze della domanda, ANA HD sta perseguendo misure trasformative per passare a un nuovo modello di business. Nell’anno fiscale 2021, ANA ha trasferito l’operazione di rotte selezionate da ANA service a Peach Aviation Limited (di seguito “Peach”), che ha punti di forza nel soddisfare la domanda leisure, e ha introdotto voli in codeshare da parte di ANA sui voli operati da Peach. Lo sviluppo collaborativo del programma di volo FY2022 consente al Gruppo ANA di offrire il miglior mix di servizi ANA e Peach a seconda della rotta e dell’orario di volo. ANA e Peach mireranno a migliorare ulteriormente la redditività complessiva del Gruppo ANA, sfruttando e completando i reciproci punti di forza. Per le rotte domestiche, ANA e Peach pianificano insieme di offrire la stessa quantità di available seat kilometers (ASK) come previsto all’inizio del FY2020 prima della pandemia COVID-19, poiché è prevista una ripresa della domanda. ANA catturerà la domanda in modo flessibile utilizzando aeromobili di dimensioni maggiori, operando aeromobili per rotte internazionali e offrendo voli aggiuntivi. Peach aumenterà i voli per catturare la domanda di viaggi leisure, che dovrebbe riprendersi in una fase precedente, poiché ANA e Peach sfrutteranno i loro punti di forza per rafforzare il network del Gruppo ANA. Per le rotte internazionali, ANA e Peach continueranno a valutare le misure di frontiera nei paesi e le tendenze future della domanda. ANA si adopererà per massimizzare le entrate per volo, ad esempio catturando la domanda di passeggeri in collegamento dall’Asia al Nord America, nonché la domanda cargo, spostando temporaneamente le rotte da Haneda a Narita. Allo stesso tempo, ANA risponderà in modo flessibile valutando l’orario dei voli su base mensile in base all’andamento della domanda. Peach riprenderà gradualmente l’esercizio delle rotte internazionali in base alla ripresa della domanda, in particolare i viaggi in entrata verso il Giappone. Per le rotte cargo, ANA massimizzerà l’uso dei suoi 11 freighter attraverso la sua rete, per operare voli charter e voli aggiuntivi insieme a voli di linea regolari per aumentare la redditività. Saranno operati anche aerei passeggeri per operare voli cargo, al fine di catturare in modo flessibile la domanda. Al fine di valutare accuratamente le fluttuazioni della domanda in mezzo all’impatto del COVID-19 e rispondere in modo flessibile, ANA e Peach continueranno ad annunciare aggiornamenti all’orario dei voli su base mensile e, quando si prevede che la domanda recuperi, saranno presi provvedimenti adeguati, utilizzando aeromobili di grandi dimensioni e aumentando il numero dei voli.

UNITED: STATEMENT SU 5G IMPLEMENTATION – United Airlines informa: “L’attuale piano di implementazione del 5G del governo federale avrà un impatto sull’aviazione, incidendo negativamente su circa 1,25 milioni di passeggeri United, almeno 15.000 voli e tonnellate di merci che viaggiano ogni anno attraverso più di 40 dei largest airports del paese. Se schierati vicino alle piste, i segnali 5G potrebbero interferire con i principali safety equipment su cui i piloti fanno affidamento per decollare e atterrare in caso di maltempo. Non scendiamo a compromessi sulla sicurezza. I governi di altri paesi hanno progettato con successo politiche per garantire l’implementazione sicura della tecnologia 5G e stiamo semplicemente chiedendo all’US government di fare lo stesso. In caso contrario, i radioaltimetri su alcuni velivoli, che forniscono informazioni ad altri sistemi di sicurezza come autopilot, heads-up displays, terrain warning and pitch control, saranno compromessi e comporteranno restrizioni significative sui 787, 777, 737 e sui regional aircraft nelle principali città come Houston, Newark, Los Angeles, San Francisco e Chicago. Sfortunatamente, ciò comporterà non solo cancellazioni di voli e interruzioni per i clienti di tutto il settore nel 2022, ma anche la sospensione dei voli cargo in queste località, causando un effetto a catena negativo su una già fragile catena di approvvigionamento. Chiediamo all’amministrazione Biden di agire rapidamente e di applicare le stesse soluzioni di buon senso che hanno chiaramente funzionato così bene in tutto il mondo”.