Dassault Aviation: il Rafale arriva nella Hellenic Air Force (HAF)

Oggi, sei Rafale della Hellenic Air Force (HAF), operati dai suoi piloti, sono decollati dal sito Dassault Aviation di Istres verso la Tanagra Air Base, dove sono stati accolti in una cerimonia del Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, accompagnato dal Minister of National Defense Nikolaos Panagiotopoulos e da alte autorità greche. Ad accogliere il loro arrivo era presente anche Éric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

“L’entrata in servizio operativo nell’Hellenic Air Force 332 Squadron di questi primi sei velivoli Rafale è una prova della qualità della partnership tra Francia e Grecia, e avviene solo un anno dopo la firma del contratto per 18 velivoli. È una testimonianza dell’ottimo rapporto tra le autorità francesi e greche, nonché tra i team dell’aviazione ellenica e di Dassault

L’esperienza del training fornito, in particolare da Dassault Aviation, presso il Mérignac Conversion Training Center (CTC), a piloti, meccanici e tecnici HAF greci, contribuisce innegabilmente al successo di questo primo ferry. La formazione del personale proseguirà nei prossimi mesi in Francia e Grecia”, afferma Dassault Aviation.

La consegna dei prossimi HAF Rafale inizierà alla fine del 2022, con l’obiettivo di schierare tutta la flotta presso la Tanagra Air Base entro l’estate del 2023.

“La maestria con cui l’Hellenic Air Force ha effettuato questo primo ferry flight è una testimonianza dell’eccellenza della nostra cooperazione e della forza del nostro storico rapporto con la Grecia da oltre 45 anni. Grazie alla nostra mobilitazione, siamo stati in grado di soddisfare in tempi record le aspettative delle autorità greche, che ora hanno il Rafale sul territorio nazionale per rafforzare la protezione e la sovranità del Paese. Attesta anche l’eccezionale qualità dei nostri velivoli, confermata dal suo successo nelle esportazioni. Infine, riflette il nostro totale impegno nel soddisfare le esigenze dell’HAF e nel partecipare alle ambizioni strategiche della Grecia”, ha dichiarato Éric Trappier al termine della cerimonia.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)