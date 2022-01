News Brevi – 19.01.2022

PROMOZIONI DREAM DEALS DI KLM – KLM informa: “Fino al 31 gennaio è possibile approfittare delle speciali promozioni Dream Deals di KLM per volare fino al 30 novembre 2022 verso decine di destinazioni in tutto il mondo con la garanzia della massima flessibilità commerciale. Qualche esempio di tariffe in classe Economy: Amsterdam a partire da 99€ – Miami a partire da 373€ – New York a partire da 375€ – Boston partire da 401€ – Los Angeles partire da 472€ – Toronto a partire da 482€ – Austin partire da 770€ – Panama a partire da 395€ – Cancún a partire da 505€ – St Marteen a partire da 552€ – Aruba a partire da 683€. Qualche esempio di tariffe in classe Business: Lima a partire da 1243€ – Rio de Janeiro a partire da 1253€ – Bogotá a partire da 1383€ – Santiago del Cile a partire da 1493€ – Aruba a partire da 1563€ – Toronto a partire da 1575€ – New York a partire da 1763€ – Miami a partire da 1847€. Tutte le promo al seguente link: https://dream.klm.com/IT_IT. Vendite fino al 31 gennaio 2022, per viaggi fino al 30 novembre 2022. Tariffe andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Le tariffe sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe dedicata all’atto della prenotazione. I clienti in possesso di biglietti KLM acquistati entro 28 febbraio 2022 incluso per viaggi fino al 30 giugno 2022 potranno: modificare gratuitamente la propria prenotazione, con la possibilità di modificare la data e/o la destinazione del proprio biglietto indipendentemente dalle condizioni tariffarie (se il prezzo del nuovo biglietto è superiore, la differenza tariffaria sarà addebitata al cliente); richiedere un rimborso completo. Qualora le condizioni tariffarie del biglietto non consentano il rimborso, verrà emesso un credit voucher valido un anno, il cui rimborso potrà essere richiesto in qualsiasi momento. Queste misure si applicano fino al giorno della partenza del volo di andata”.

IBERIA: SI APRE IL FITUR A MADRID – Il Re e la Regina hanno inaugurato questa mattina il FITUR e hanno visitato lo stand di Iberia. Ad attenderli c’era la Direttrice Commerciale, Rete e Alleanze di Iberia, María Jesús López Solás; la direttrice marketing, Gemma Juncá; il Direttore aziendale della compagnia aerea, Juan Cierco Jiménez de Parga, oltre a quattro rappresentanti del progetto Talent on Board, il programma di Iberia per sostenere e internazionalizzare la cultura spagnola. Iberia dispone al FITUR di un ampio spazio di 600 mq costruito con carta, corde di cotone, tessuti riciclati e piante naturali; materiali che, per il terzo anno consecutivo, testimoniano l’impegno della compagnia aerea a partecipare a FITUR con una proposta sostenibile. Lo stand mostra le proposte della compagnia per questo 2022: il suo impegno per la sostenibilità, una nuova esperienza a bordo, le divise che debutteranno a fine primavera e le ultime soluzioni digitali e servizi offerti ai clienti.

ETIHAD AIRWAYS: CORPORATE REWARDS PROGRAMME INCENTRATO SULLA SOSTENIBLILITA’ – Etihad Airways ha lanciato il suo sustainability-focused corporate rewards programme, progettato per facilitare e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dei partner aziendali attraverso la compensazione delle emissioni di carbonio, investimenti in Suastainable Aviation Fuel (SAF) e tariffe con supplemento verde. Corporate Conscious Choices è progettato specificamente per le organizzazioni impegnate a ridurre le emissioni e operare in modo sostenibile, con premi e incentivi progettati per supportare in modo proattivo pro-environmental, social and governance (ESG) initiatives e il comportamento dei dipendenti. Il programma offre vantaggi su quattro pilastri fondamentali della sostenibilità: SAF Investment, Green Surcharges, Corporate Conscious Miles, Carbon Offsets. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Da molto tempo la sostenibilità è in cima all’agenda di Etihad come la priorità a lungo termine più significativa della nostra attività. E’ più di una semplice priorità aziendale, è una responsabilità sociale. Ci siamo concentrati molto su ciò che i governi e le autorità di regolamentazione dovrebbero fare per combattere il cambiamento climatico, ma il fatto è che abbiamo bisogno dell’aiuto delle aziende e le aziende hanno la stessa responsabilità di fare il possibile per ridurre la propria impronta di carbonio, dando l’esempio per aiutare i consumatori a vivere in modo più sostenibile. Tutte le aziende e le organizzazioni hanno bisogno del trasporto, sia per i viaggi che per la loro supply chain. Il nostro obiettivo con il lancio di Corporate Conscious Choices è quello di riconoscere quelle aziende che intraprendono le azioni più sostenibili attraverso ricompense e riconoscimenti”. Il programma ha già avuto risonanza tra le aziende, con una serie di importanti organizzazioni globali che collaborano con Etihad per lanciare il programma, tra cui CWT, una delle più grandi società di gestione di viaggi d’affari a livello globale, e Accenture. Corporate Conscious Choices è stato progettato come una piattaforma aperta che può essere adattata alle esigenze specifiche delle singole aziende, in modo che i premi e l’incentivazione possano essere adattati a uno qualsiasi dei quattro pilastri fondamentali del programma. Con la pressione dei governi affinché le aziende dimostrino e rispettino gli standard ESG, l’integrazione di schemi di compensazione all’interno delle società potrebbe aumentare i punteggi di queste società negli indici ESG ed Etihad lavorerà anche con i partner su altre iniziative ESG. Corporate Conscious Choices segue il lancio dell’Etihad Guest Green Loyalty programme, Conscious Choices e completa la customer sustainability offering di Etihad per facilitare e incentivare viaggi sostenibili.

LUFTHANSA TECHNIK: NUOVE NOMINE NELLA CORPORATE SALES ORGANIZATION – Daniel Hepworth e Andreas van de Kuil hanno assunto nuove posizioni dirigenziali all’interno della Lufthansa Technik’s Corporate Sales organization. Daniel Hepworth, che è stato fino alla fine di dicembre 2021 GM Corporate Sales for UK, Ireland, France and BeNeLux, è diventato Head of Sales Europe, con effetto dal 1° gennaio 2022. Allo stesso tempo, Andreas van de Kuil, ex Director Customer Service and Sales Americas of Lufthansa Technik Component Services, ha iniziato come Head of Sales Eastern Europe & CIS. Kai-Stefan Roepke, Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa, Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Sono molto lieto che con Daniel e Andreas siamo stati in grado di reclutare due colleghi molto esperti e orientati al cliente dalle nostre stesse fila per questi posizioni chiave nel nostro largest market. Entrambi conoscono già molto bene le loro nuove aree di responsabilità dalle loro attività passate e possono quindi assumere i loro nuovi compiti senza indugio. Ciò è particolarmente importante, in quanto ci assicura di rimanere vicini ai nostri stimati clienti, crescendo con loro mentre usciamo dalla pandemia”.

DELTA: TRAVEL WAIVER IN SOUTHEASTERN U.S. – A causa delle previsioni meteorologiche invernali nel sud-est degli Stati Uniti, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere colpiti, in vigore dal 21 al 22 gennaio, nei seguenti aeroporti: Asheville, NC (AVL); Charlotte, NC (CLT); Columbia, SC (CAE); Fayetteville, NC (FAY); Greensboro, NC (GSO); Greenville, SC (GSP); Raleigh, NC (RDU); Richmond, VA (RIC); Norfolk, VA (ORF). Con ciò, la differenza tariffaria per i clienti verrà esclusa quando il rebooked travel avviene entro il 26 gennaio 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Il team meteo di Delta nell’airline’s Operation and Customer Center continuerà a monitorare il clima invernale e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

EASA / GAMA / AOPA GENERAL AVIATION SURVEY – EASA informa: “Quando EASA prende decisioni sulla safety della General Aviation, è importante adottare un approccio basato sui dati che riunisca sia gli accident/occurrence data che altre fonti, come le ore di volo e altre informazioni sul tipo di volo che si svolge nella GA Community. La raccolta di questo tipo di activity data in GA è una grande sfida. Per aiutare a raccogliere le migliori informazioni possibili, EASA, General Aviation Manufacturers Association (GAMA) e Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) si uniscono ogni anno per condurre un’indagine sui GA aircraft owners/operators, per consentire stime accurate e rappresentative sulle operazioni aeronautiche in Europa. Ciò supporta safety and economic analysis del settore. Ad esempio, le ore di volo vengono utilizzate per stimare le total flight hours per type of operation in Europa, che l’EASA utilizza per calcolare gli accident rates riportati nell’Annual Safety Review. Le risposte individuali saranno riservate e non saranno condivise né con il pubblico né con le autorità di regolamentazione, né verranno utilizzate per scopi di marketing o altri scopi commerciali. I dati aggregati (europei, nazionali o per categoria di aeromobile o categoria operativa) saranno resi pubblici gratuitamente e condivisi con autorità di regolamentazione come l’EASA, per supportare le valutazioni dell’impatto normativo e altri usi”.

AMERICAN AIRLINES: GREGORY D. SMITH ENTRA NEL BOARD OF DIRECTORS DELLA COMPAGNIA – American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi l’elezione di Gregory D. Smith, 55 anni, nel suo board of directors. Smith farà parte dell’Audit Committee e del Corporate Governance, Public Responsibility and Safety Committee. “Siamo molto lieti che Greg abbia accettato di entrare a far parte del board di American Airlines”, ha affermato il presidente e CEO di American, Doug Parker. “Greg è un leader altamente qualificato che ha ricoperto ruoli chiave in ambito finanziario, operativo e strategico nel corso di tre decenni in Boeing. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza dell’industria aeronautica e aerospaziale saranno risorse straordinarie per American”. Smith si è ritirato da The Boeing Company nel luglio 2021 dopo una carriera di oltre 30 anni. Di recente ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President and Chief Financial Officer, con responsabilità per Enterprise Operations, Finance, Strategy and Shared Services organizations della società. Ha gestito le attività finanziarie complessive di Boeing e ha guidato l’eccellenza operativa supervisionando i manufacturing, operations, supply chain, quality and program management teams dell’azienda. Ha anche guidato il braccio finanziario globale dell’azienda, Boeing Capital. Durante la sua permanenza in Boeing, Smith ha ricoperto una serie di altri ruoli chiave di leadership, tra cui Vice President of Finance, Corporate Controller and Chief Accounting Officer, Vice President of Financial Planning and Analysis. Tra i suoi due periodi in Boeing, ha trascorso quattro anni presso Raytheon Company come Vice President of Investor Relations. Smith attualmente fa parte del board of directors di Intel Corporation, nonché del Lurie Children’s Hospital e del Northwestern Memorial Healthcare di Chicago.

GE AVIATION, SMARTSKY NETWORKS E MOSAIC ATM COLLABORANO PER L’ADVANCED AIR MOBILITY SAFETY – GE Aviation ha annunciato una collaborazione con SmartSky Networks e Mosaic ATM per migliorare Flight Management Systems (FMS) and Air Traffic Management (ATM) for Advanced Air Mobility (AAM). Lo sforzo combinato, condotto nell’ambito di un NASA Innovation Award, collega in modo univoco airborne and cloud-based FMS per ottimizzare l’airspace management, mantenendo i critical flight safety controls e fungendo da fattore chiave per l’AAM, che promette di portare migliaia di altri velivoli nell’airspace negli anni a venire. “Advanced Air Mobility FMS presenta space, power and processing requirements unici e GE Aviation, Mosaic ATM e SmartSky Networks, lavorando insieme, hanno identificato modi per affrontare queste sfide”, ha affermato Gary Goz, product director, Navigation Systems, GE Aviation. “Combinando airborne and cloud-based FMS systems, insieme a un reliable, low latency network, possiamo soddisfare le esigenze di elaborazione soddisfacendo i critical safety standards for flight control”. “TrueCourse, l’FMS di ultima generazione di GE, con la sua architettura modulare progettata per oggi e per il futuro, è l’ideale per svolgere questo ruolo”, ha aggiunto Brad Mottier, president of Systems for GE Aviation. Il conceptualized cloud-based FMS consentirà ai controllori del traffico aereo una migliore pianificazione della traiettoria in tempo reale e della gestione dello spazio aereo, espandendo e ottimizzando gli input di dati disponibili e le capacità di elaborazione su un numero maggiore di fonti. Inoltre, abilitare la gestione del flusso di traffico ridurrà al minimo i ritardi e migliorerà l’efficienza richiesta, aiutando le iniziative di pianificazione della sostenibilità. David Claassen, Chief Technology Officer, SmartSky Networks, afferma: “L’accesso rapido ai dati è fondamentale per garantire che il settore della mobilità aerea avanzata possa portare avanti in sicurezza i propri protocolli operativi. Il nostro lavoro con GE Aviation e Mosaic ATM porta numerosi vantaggi al settore affrontando le sfide normative, mantenendo standard di sicurezza critici e fornendo un moltiplicatore di forza per la gestione dello spazio aereo”. Todd Kilbourne, senior program manager, Mosaic ATM, aggiunge: “Lavorare con SmartSky e GE Aviation consente il pieno utilizzo del nostro sviluppo di tecnologie e procedure di nuova generazione per i sistemi di gestione del traffico sia a terra che in volo. Avere una connettività affidabile, ad alta velocità, sicura e interoperabile consente all’FMS basato su cloud di migliorare ulteriormente la sicurezza del National Airspace System (NAS) e migliorare la capacità a vantaggio di tutti gli utenti”.

ROLLS-ROYCE: ACCORDO CON CLAAS PER I MOTORI MTU – Rolls-Royce e il produttore tedesco CLAAS hanno firmato un follow-up agreement che copre la fornitura di motori MTU negli anni a venire. L’accordo suggella la prosecuzione della partnership di grande successo di cui godono le due società. Ogni anno, CLAAS acquisterà da Rolls-Royce diverse migliaia di motori MTU dalla Series 1000 alla 1500, che utilizzerà per equipaggiare le sue macchine.