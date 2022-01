Delta prevede cancellazioni di voli legate al maltempo nonostante siano state pianificate modifiche al lancio del 5G

Delta prevede la possibilità di cancellazioni legate al maltempo e causate dall’implementazione del nuovo servizio 5G nelle vicinanze di decine di aeroporti statunitensi, a partire da oggi. “La FAA, ente delle compagnie aeree, ha emesso numerosi avvisi che limitano l’attività di volo vicino agli aeroporti in cui l’implementazione del servizio 5G nello spettro della banda C potrebbe causare interferenze con gli altimetri sugli aerei in diverse condizioni atmosferiche, durante le quali normalmente gli aerei operano invece in sicurezza. Delta sta quindi prendendo le misure necessarie per garantire che la sicurezza rimanga la priorità in conformità con le linee guida della FAA.

Le società di telecomunicazioni hanno concordato martedì di limitare la portata dell’implementazione del 5G prevista oggi e la ritarderanno presso alcuni aeroporti statunitensi. Sebbene tutto ciò rappresenti uno sviluppo positivo per prevenire interruzioni diffuse alle operazioni di volo, alcune limitazioni di volo potranno rimanere”, afferma Delta.

“Apprezziamo la decisione di limitare il lancio di questo servizio vicino agli aeroporti”, ha detto ieri John Laughter, E.V.P. e Chief of Operations di Delta. “Crediamo che le industrie possano crescere, innovare e coesistere a beneficio dei consumatori. Ecco perché stiamo continuando a lavorare con la FAA, la FCC e l’industria delle telecomunicazioni per trovare una soluzione pratica che consentirà l’implementazione della tecnologia 5G, garantendo al tempo stesso la sicurezza ed evitando interruzioni di volo”.

“Delta si impegna a comunicare proattivamente ai passeggeri, quando possibile, una cancellazione o un ritardo dovuto a condizioni meteorologiche di bassa visibilità che hanno un impatto su un aeroporto interessato dal 5G.

Deroghe: Delta emetterà delle deroghe alla differenza di tariffa in anticipo rispetto alle cancellazioni. I clienti sono incoraggiati ad approfittare di tali deroghe come opzione per riprogrammare il loro viaggio in un giorno e in un orario che non siano interessati dalle problematiche.

Riprenotazione automatica: se un volo viene cancellato, i passeggeri interessati saranno automaticamente riprenotati sul primo volo successivo disponibile. Quando possibile, i team di Delta si impegnano a cancellare i voli con sufficiente anticipo per avvisare i clienti prima del loro arrivo in aeroporto.

Aggiornamenti dell’itinerario: Delta invierà aggiornamenti sui cambiamenti di itinerario direttamente su un dispositivo mobile o via e-mail. I clienti devono fornire le loro informazioni di contatto durante la prenotazione o tramite “I miei viaggi” online per attivare questa comunicazione.

Self Service: i clienti sono incoraggiati a scaricare e utilizzare l’applicazione Fly Delta o a visitare delta.com per controllare lo stato del proprio volo e gestire la riprenotazione con comode opzioni self-service.

Quando, come ultima soluzione, si rendono necessarie le cancellazioni, Delta si impegna per apportare modifiche che abbiano un impatto sul minor numero di passeggeri con i ritardi più brevi. La compagnia si scusa in anticipo con i passeggeri per qualsiasi modifica ai loro piani di viaggio. Come sempre, il personale di Delta sta lavorando negli aeroporti, a bordo e dietro le quinte del Centro Operativo e del Customer Service della compagnia per aiutare i passeggeri ad arrivare a destinazione nel modo più sicuro e veloce possibile, indipendentemente dalle circostanze”, prosegue la compagnia.

“Delta si è unita ad altre compagnie aeree per chiedere al governo federale di ritardare l’implementazione di questa nuova copertura 5G nello spettro della banda C fino a quando ci saranno più protezioni e garanzie contro le potenziali interferenze con i radioaltimetri degli aerei. I radioaltimetri sono un elemento fondamentale della tecnologia che è alla base di molte funzioni degli aerei e forniscono ai piloti le indicazioni per far volare gli aerei in sicurezza, soprattutto durante le fasi critiche del volo.

L’impatto sui viaggi aerei potrebbe essere immediato e significativo, con una ricaduta diretta sui viaggi dei passeggeri e sul trasporto merci. “Il commercio della nazione si fermerà”, hanno scritto i CEO dei principali vettori, tra cui il CEO di Delta Ed Bastian, in una lettera congiunta di Airlines for America ai funzionari del governo, tra cui il segretario dei trasporti Pete Buttigieg e il presidente della Federal Communications Commission.

Delta ha preso in esame la strumentazione dei suoi aeromobili per accertare se gli aerei possano volare in sicurezza vicino agli aeroporti dove il servizio 5G è in fase di lancio. Allo stesso tempo, il vettore si impegna a rimanere pienamente conforme alle indicazioni della FAA”, afferma Delta Air Lines.

“La sicurezza è, ed è sempre stata la priorità numero uno di Delta – senza di essa, nient’altro conta”, ha detto Laughter.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)