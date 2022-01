Vueling lancia la sua offerta per l’estate 2022 e annuncia 5 nuove rotte in Italia

Vueling, compagnia del gruppo IAG, presenta la sua programmazione per la stagione estiva 2022, dando risalto a cinque nuove rotte, mai operate prima in estate dall’Italia. Si tratta dei voli diretti che collegheranno Parigi Orly agli aeroporti di Bergamo, Torino, Genova, Bologna e Bari.

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino, uno degli hub internazionali di Vueling, la compagnia offre in totale 25 rotte per l’estate prossima. Tra i voli chiave i collegamenti diretti con 10 città spagnole, tra cui anche le isole Baleari e le Canarie, oltre alle rotte che connetteranno l’aeroporto romano con destinazioni in Grecia, Croazia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.

Da Firenze, dove Vueling ha posto la sua base fin dal 2012, la compagnia offrirà 11 rotte per destinazioni in Spagna, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito, in aggiunta al mantenimento delle due connessioni domestiche verso Catania e Palermo.

Inoltre, la compagnia aerea conferma la sua presenza in altri 14 aeroporti italiani: Milano Malpensa con 5 rotte per Barcellona, Ibiza, Bilbao, Alicante e Parigi Orly; Bergamo Orio al Serio con Parigi Orly; Catania e Palermo con Barcellona e Firenze; Bologna, Bari, Genova e Torino con Barcellona e Parigi Orly; Venezia, Napoli, Pisa, Olbia, Alghero e Cagliari con Barcellona.

Il nuovo programma di volo della compagnia in Italia, per la prima volta, rientra nel piano di trasformazione Vueling Transform all’interno del progetto Advanced Network Design, che ha l’obiettivo di stabilire nuovi approcci alla progettazione della rete Vueling, tenendo in considerazione elementi fondamentali come l’uso efficiente degli aeromobili e delle rotte dal punto di vista delle emissioni, riducendo al minimo le sospensioni e le cancellazioni dei voli e aiutando il team operativo a gestire tematiche importanti come la puntualità. Grazie a queste linee guida, Vueling è stata riconosciuta da Cirium – la società responsabile di Flightstat – come la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2021, con un indice di puntualità del 92,13%.

Dal 26 marzo al 29 ottobre, Vueling programma quindi un totale di 120 destinazioni in più di 30 Paesi, aumentando le frequenze offerte rispetto al 2021 con una capacità simile a quella del 2019 pre-pandemia.

Fin dall’inizio della pandemia – e nonostante gli inconvenienti – Vueling ha sempre cercato di essere all’avanguardia digitale per facilitare l’esperienza dei suoi passeggeri in un momento così complesso. La compagnia ha sviluppato diverse soluzioni digitali con l’obiettivo di riacquisire fiducia in volo e rendere diversi processi il più semplice possibile.

– Health Pass: permette al cliente di inviare la documentazione necessaria prima del volo. Offre al viaggiatore tranquillità durante il viaggio e permette di non presentare nessuna documentazione all’aeroporto. È una soluzione disponibile su più di 200 rotte (più del 60% del network di Vueling), coprendo mercati che includono la Spagna, il Regno Unito, la Francia, l’Italia e i Paesi Bassi. Più del 60% dei clienti già utilizza questo servizio e, dalla sua implementazione, più di 600.000 passeggeri hanno potuto rilassarsi e godersi il proprio volo in seguito alla verifica della loro documentazione da parte di Vueling prima dell’arrivo in aeroporto.

– Riconoscimento facciale: in collaborazione con Aena, Vueling ha implementato, nell’aeroporto di Barcellona, un progetto pilota per l’imbarco biometrico. I viaggiatori sulla rotta Barcellona–Malaga hanno potuto vivere un’esperienza digitale completamente diversa attraverso il riconoscimento facciale. Vueling è stata la prima compagnia aerea a usare una tecnologia del genere integrata in ogni step pre-partenza del passeggero. Il 20% dei clienti della rotta Barcellona-Malaga ha utilizzato e continua ad utilizzare questa nuova tecnologia dal suo iniziale lancio a dicembre.

– Travel Pass IATA: Vueling è stata la prima compagnia aerea low-cost a offrire il Travel Pass IATA, ora disponibile su 26 rotte.

Vueling ha, inoltre, guidato la digitalizzazione dei suoi canali di assistenza clienti. La compagnia ha implementato una nuova piattaforma per fornire una customer experience migliorata, utilizzando chat automatiche per arricchire ulteriormente l’esperienza, senza la necessità di parlare con un assistente.

Calum Laming, Chief Customer Officer di Vueling, afferma “Uno dei nostri maggiori obiettivi continua ad essere quello di offrire ai nostri clienti la massima fiducia in termini di facilitazione e accelerazione di tutte le procedure di viaggio. Un esempio è la possibilità di verificare e convalidare i documenti COVID-19 richiesti (tampone molecolare, assicurazioni mediche e qualsiasi altro documento richiesto dai singoli paesi) prima del volo, come elemento fondamentale per riconquistare la fiducia dei nostri passeggeri. Stiamo inoltre continuando a lavorare per garantire il rispetto di tutti i protocolli sanitari stabiliti dalle autorità competenti”.

Vueling, compagnia del gruppo IAG, per l’estate 2022 pone l’accento sulla ripresa internazionale. Avrà un network di oltre 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, che saranno operate da una flotta di Airbus A319, A320, A320neo e A321.

Vueling, come parte del gruppo IAG, condivide la visione di guidare il settore della sostenibilità all’interno del settore globale delle compagnie aeree. Per questo motivo, l’azienda sviluppa tutte le proprie azioni nell’ambito del programma Flightpath Net Zero, attraverso il quale è stato stabilito l’obiettivo di raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero nel 2050.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)