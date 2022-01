Airbus cerca nuovi talenti per preparare il futuro

Con l’industria aerospaziale che mostra forti segni di ripresa post-COVID, Airbus continua a preparare il futuro dell’aviazione, a mettere in atto la propria tabella di marcia per la decarbonizzazione e annuncia che intende iniziare il 2022 con un recruitment plan di circa 6000 nuove assunzioni attraverso l’intero gruppo.

“Airbus ha dato prova di resilienza durante tutta la crisi COVID e ha posto le basi per un futuro audace per l’aviazione sostenibile. Questo si può raggiungere solo acquisendo i giusti talenti nei vari ambiti di competenza, che ci aiuteranno a far crescere le nostre attività mentre usciamo dalla crisi e prepariamo la trasformazione a lungo termine dell’azienda”, ha dichiarato Thierry Baril, Chief Human Resources & Workplace Officer di Airbus. “Dopo questa prima ondata di assunzioni, che avrà luogo in tutto il mondo e per tutte le nostre attività, il numero di assunzioni esterne sarà rivalutato entro la metà del 2022 e adegueremo le nostre esigenze di conseguenza. Non solo cercheremo di acquisire le nuove competenze di cui Airbus ha bisogno nel mondo post-COVID, ma faremo anche del nostro meglio per rafforzare la diversità in tutta l’azienda, favorendo una cultura sicura e inclusiva che rafforzi il Team Airbus affinché sia pronto a essere pioniere dell’aerospazio sostenibile”.

Circa un quarto delle assunzioni previste dovrebbe concentrarsi sull’acquisizione di nuove competenze per sostenere i progetti e le ambizioni a lungo termine dell’azienda, in particolare nei settori della decarbonizzazione, della trasformazione digitale e della cyber technology. Un terzo delle assunzioni totali sarà destinato a giovani laureati.

Per saperne di più sulla vasta gamma di opportunità disponibili in Airbus, i potenziali candidati possono visitare il sito web di Airbus all’indirizzo https://www.airbus.com/en/careers.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)