Air Serbia lancia i voli per Trieste e Bologna

Air Serbia, compagnia di bandiera della Repubblica di Serbia, inizierà il 2 giugno gli scheduled flights tra Belgrado e Trieste e il 6 giugno quelli tra Belgrado e Bologna. I voli per entrambe le destinazioni in Italia opereranno tre volte a settimana, su Trieste il martedì, giovedì e sabato, su Bologna il lunedì, mercoledì e venerdì.

Con l’introduzione dei voli per Trieste e Bologna e i voli esistenti per Roma e Milano, oltre ai voli annunciati per Venezia e Bari (leggi anche qui), l’Italia diventa attualmente il mercato con il maggior numero di destinazioni verso cui opera Air Serbia da Belgrado, sei in totale.

“La decisione di introdurre nuove destinazioni in Italia è il risultato dell’importanza strategica di rinnovare e rafforzare la nostra presenza in uno dei Paesi più visitati al mondo. L’Italia rappresenta un mercato estremamente importante, sia per la nostra compagnia aerea che per la Serbia, per via degli stretti legami economici tra i nostri due Paesi. Siamo particolarmente lieti di avviare voli diretti per Trieste, la città con la più grande diaspora serba in Italia, mentre i servizi per Bologna contribuiranno inoltre a rafforzare le nostre relazioni culturali ed economiche con l’Italia”, ha affermato Bojan Arandelovic, Head of Network Planning and Scheduling at Air Serbia.

Aggiungendo Trieste al suo network internazionale di destinazioni, Air Serbia coprirà la regione dell’Italia nord-orientale, nonché una parte delle città slovene nelle vicinanze. In combinazione con i voli per Venezia, la compagnia aerea nazionale opererà sei voli a settimana in questa parte d’Italia.

Stabilendo voli su questa rotta, Air Serbia fornirà collegamenti senza interruzioni, via Belgrado, tra Trieste e altre città della sua rete, come Athens, Dubrovnik, Istanbul, Larnaca, New York, Podgorica, Skopje, Thessaloniki, Tirana, Tivat.

Con l’introduzione dei voli per Bologna, Air Serbia fornirà collegamenti tra questa città e altre destinazioni della sua rete, come Athens, Bucharest, Zurich, Dubrovnik, Istanbul, Krasnodar, Larnaca, Moscow, Podgorica, Sarajevo, Skopje, Sofia, Thessaloniki, Tirana, Tivat.

Nel 2019 Air Serbia ha operato voli tra Niš e Bologna due volte a settimana, mentre il suo predecessore, Jat Airways, ha operato voli sulla rotta Belgrado-Trieste, tre volte a settimana, fino a maggio 2011.

JU0464 Belgrade (BEG) 17:50 – Trieste (TRS) 19:40 – Giovedì, dal 2 giugno 2022.

JU0465 Trieste (TRS) 20:20 – Belgrade (BEG) 22:05 – Giovedì, dal 2 giugno 2022.

JU0460 Belgrade (BEG) 7:10 – Trieste (TRS) 9:00 – Martedì, Sabato, dal 4 giugno 2022.

JU0461 Trieste (TRS) 09:30 – Belgrade (BEG) 11:15 – Martedì, Sabato, dal 4 giugno 2022.

JU0550 Belgrade (BEG) 6:35 – Bologna (BLQ) 8:50 – Lunedì, dal 6 giugno 2022.

JU0551 Bologna (BLQ) 9:25 – Belgrade (BEG) 11:30 – Lunedì, dal 6 giugno 2022.

JU0554 Belgrade (BEG) 17:30 – Bologna (BLQ) 19:45 – Mercoledì, Venerdì, dall’8 giugno 2022.

JU0555 Bologna (BLQ) 20:25 – Belgrade (BEG) 22:30 – Mercoledì, Venerdì, dall’8 giugno 2022.

(Ufficio Stampa Air Serbia)