United Airlines: dichiarazioni sull’implementazione del 5G

Il 19 gennaio United ha dichiarato: “Sebbene prevediamo lievi interruzioni in alcuni aeroporti a causa delle restanti restrizioni 5G, siamo lieti che l’amministrazione Biden abbia raggiunto un compromesso con AT&T e Verizon per evitare cancellazioni di massa nel settore dell’aviazione.

Attendiamo con impazienza un maggiore livello di coordinamento tra le autorità di regolamentazione, le società di telecomunicazioni e l’industria aeronautica per garantire che i clienti non debbano affrontare interruzioni in futuro”.

United Airlines in precedenza, il 17 gennaio, aveva rilasciato il seguente statement: “L’attuale piano di implementazione del 5G del governo federale avrà un impatto sull’aviazione, incidendo negativamente su circa 1,25 milioni di passeggeri United, almeno 15.000 voli e tonnellate di merci che viaggiano ogni anno attraverso più di 40 dei largest airports del paese.

Se schierati vicino alle piste, i segnali 5G potrebbero interferire con i principali safety equipment su cui i piloti fanno affidamento per decollare e atterrare in caso di maltempo. Non scendiamo a compromessi sulla sicurezza. I governi di altri paesi hanno progettato con successo politiche per garantire l’implementazione sicura della tecnologia 5G e stiamo semplicemente chiedendo all’US government di fare lo stesso.

In caso contrario, i radioaltimetri su alcuni velivoli, che forniscono informazioni ad altri sistemi di sicurezza come autopilot, head-up displays, terrain warning and pitch control, saranno compromessi e comporteranno restrizioni significative sui 787, 777, 737 e sui regional aircraft nelle principali città come Houston, Newark, Los Angeles, San Francisco e Chicago.

Sfortunatamente, ciò comporterà non solo cancellazioni di voli e interruzioni per i clienti di tutto il settore nel 2022, ma anche la sospensione dei voli cargo in queste località, causando un effetto a catena negativo su una già fragile catena di approvvigionamento. Chiediamo all’amministrazione Biden di agire rapidamente e di applicare le stesse soluzioni di buon senso che hanno chiaramente funzionato così bene in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)