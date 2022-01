Azorra effettua un ordine per 20 Embraer E2

Azorra ha firmato un accordo con Embraer per l’acquisizione di 20 nuovi E2 family aircraft, più altri 30 diritti di acquisto. Questo accordo flessibile consente ad Azorra di acquisire aeromobili E190-E2 o E195-E2. A prezzi di listino, l’ordine ha un valore di 3,9 miliardi di dollari.

Azorra è una Florida-based aircraft leasing company specializzata in executive, regional and crossover aircraft. Le consegne inizieranno nel 2023, aggiungendo altri 20 aeromobili Embraer ai 21 già presenti nel portafoglio esistente di Azorra.

“Il nostro team ha una storia lunga e produttiva con Embraer. In Jetscape, siamo stati il primo independent lessor a impegnarsi nell’E-Jet program di Embraer nel dicembre 2007, che ha visto gli E-Jets stabilire una base clienti globale di oltre 80 operatori. Il primo nuovo velivolo di Azorra è stato un Phenom 300 acquisito da Embraer nel dicembre 2016. Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo della nostra partnership di lunga data con Embraer”, ha affermato John Evans, CEO di Azorra. “Questo impegno sottolinea la nostra fiducia nell’E2, una moderna famiglia di velivoli con performance economiche e ambientali superiori, fornendo ad Azorra un’opportunità irresistibile di costruire una posizione di leadership nei mercati che serviamo”.

Arjan Meijer, CEO of Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Ringraziamo ancora Azorra per la scelta dell’E2, dopo aver recentemente completato una sale leaseback transaction con Porter Airlines per cinque nuovi aeromobili E195-E2. Azorra offre un approccio eccitante e innovativo al mercato, con una forte attenzione alle esigenze dei clienti che si allinea saldamente con la meritata reputazione di Embraer per un’assistenza clienti eccezionale. Con questo ordine per 20 velivoli E2, Azorra ha ulteriormente approvato l’eccezionale valore che la next-generation E2 family porta sul mercato come più silenzioso e fuel-efficient aircraft del segmento”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)