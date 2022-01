News Brevi – 24.01.2022

EASYJET ACCOGLIE CON FAVORE LA RIMOZIONE DEI TRAVEL TESTING IN UK – In risposta alla rimozione dei travel testing nel Regno Unito, Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Accogliamo con favore questa notizia sapendo che anche milioni di nostri clienti saranno lieti di vedere il ritorno dei viaggi senza restrizioni nel Regno Unito. Ora guardiamo avanti a quella che crediamo sarà un’estate forte. Crediamo che i test per i viaggi dovrebbero ora diventare definitivamente un ricordo del passato. È chiaro che le restrizioni di viaggio non hanno rallentato materialmente la diffusione di Omicron nel Regno Unito, quindi è importante che non ci siano più reazioni di questo tipo alle future varianti. Lodiamo il governo per aver rimosso tutti i test. easyJet prevede di tornare a livelli prossimi al 2019 quest’estate e quindi non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti di nuovo a bordo”.

EASA MIGLIORA IL WEBSITE NOTIFICATION SERVICE – EASA ha aggiornato il suo personalisation and notification service in risposta al feedback e alle richieste ricevute dagli abbonati. EASA informa: “Più di 40.000 persone si sono registrate sul sito web EASA da quando abbiamo lanciato questo servizio nel giugno 2020. La registrazione consente di essere informati delle pubblicazioni in categorie come Aircraft and Product, e di seguire pagine specifiche come le Easy Access Rules for Air Operations. Un commento particolare è stato ricevuto molte volte: l’opzione per avere un maggiore controllo su ciò che si può seguire. Questo aspetto è stato ora migliorato, consentendo di seguire le sottocategorie come Type Certificate Data Sheets (TCDS) senza essere informati su tutte le pubblicazioni sotto la categoria Aircraft and Product, o di ricevere tutte le altre pubblicazioni in questa categoria ma non i TCDS. La home page personale mostrerà una panoramica delle categorie e delle pagine seguite, consentendo di accedervi rapidamente tramite link diretti. Saremo lieti di ricevere il tuo feedback su questo nuovo miglioramento o su qualsiasi altro aspetto del sito web”.

LOCKHEED MARTIN INVESTE NELLA CRESCITA DEL SITO DI GREENVILLE PER F-16 PRODUCTION – Lockheed Martin sta assumendo a Greenville in diverse posizioni riguardanti la produzione di F-16, includendo structures mechanics, airframe and powerplant (A&P) mechanics, avionics technicians. E’ disponibile una solida formazione sul lavoro per i candidati che soddisfano le qualifiche di base; i dipendenti avranno l’opportunità di apprendere nuove tecnologie di automazione e ingegneria digitale poiché Lockheed Martin continua a investire nel programma F-16. “Abbiamo un arretrato di 128 nuovi F-16 di produzione, con il potenziale per un massimo di 300 F-16 aggiuntivi in base all’interesse internazionale”, ha affermato Kim Howard, vice president, Integrated Fighter Group Production Operations. “Questo evento di assunzione offre una grande opportunità per entrare a far parte di un team in crescita che senza dubbio permetterà uno sviluppo professionale a lungo termine e la possibilità di far parte di qualcosa che non è mai stato fatto prima: produrre il primo F-16 a Greenville”. Questo fa parte del piano dell’azienda di aggiungere più di 300 nuovi posti di lavoro per la produzione e il supporto di F-16 nel suo sito di Greenville entro la fine del 2022.