Cepsa e Iberia Group siglano un’alleanza strategica per decarbonizzare il trasporto aereo su larga scala

I Presidenti di Iberia e Iberia Express e il CEO di Cepsa hanno firmato oggi un accordo per aiutare a decarbonizzare l’industria aerea attraverso la ricerca e lo sviluppo in combustibili sostenibili e altre energie alternative, come l’idrogeno e l’elettricità rinnovabili, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile per gli aeromobili e la flotta di airport ground vehicles.

Per tutte e tre le aziende, lo sviluppo di sustainably sourced aviation fuels (SAF) è una priorità per passare a un’industria sempre più a basse emissioni di carbonio e contribuire al raggiungimento della 2030 Agenda. Questo progetto, che comprende SAF research and flight testing, contribuisce ai Sustainable Development Goals 7 (Garantire l’accesso a servizi energetici convenienti, affidabili e moderni), 8 (Promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile, occupazione e posti di lavoro dignitosi) e 13 (Adottare azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti).

Cepsa sta lavorando a un piano ambizioso per rendere ecologiche tutte le sue attività e diventare un leader del settore nella transizione energetica. Inoltre, l’azienda ha una vasta esperienza in questo campo: produce biocarburanti nelle sue raffinerie da oltre 10 anni e sta sviluppando studi pionieristici in tutto il mondo per convertire oli usati e di scarto in combustibili da fonti rinnovabili ad alto valore energetico.

Maarten Wetselaar, CEO di Cepsa: “Questa alleanza illustra il nostro impegno per la sostenibilità e la nostra forte determinazione a supportare i nostri clienti fornendo loro soluzioni praticabili che accelerino la loro transizione energetica. In qualità di leader nella fornitura di carburanti al settore aereo, condividiamo con Iberia Group l’obiettivo comune di promuovere la decarbonizzazione dei trasporti come strumento di lotta ai cambiamenti climatici”.

Come parte di International Airlines Group (IAG), Iberia e Iberia Express si sono impegnate a raggiungere net zero emissions entro il 2050 e ad operare almeno il 10% dei loro voli con sustainably sourced fuels entro il 2030.

Per raggiungere questo obiettivo, Iberia Group sta concentrando la sua strategia ambientale su tre aree: operazioni più efficienti, inclusi piani di rinnovo della flotta, riduzione del consumo di carburante e utilizzo di electric ground vehicles, tra gli altri; un’esperienza di viaggio più sostenibile per i clienti attraverso la digitalizzazione dei servizi, la progressiva eliminazione della plastica a bordo, il miglioramento della gestione dei rifiuti e la compensazione dell’impronta di carbonio; il suo impegno per la transizione ecologica dell’aviazione, in particolare collaborando alla ricerca e allo sviluppo di combustibili sostenibili.

“Per decarbonizzare il settore dell’aviazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di carburanti da fonti sostenibili a prezzi accessibili e in quantità sufficiente per rifornire le compagnie aeree è essenziale. Siamo fiduciosi che questo accordo con Cepsa contribuirà a tale obiettivo”, ha affermato Javier Sanchez-Prieto, Iberia’s Chairman and CEO.

Da parte sua, Iberia Express, come short and medium-haul low-cost airline all’interno di Iberia Group, sosterrà la transizione verso alternative jet fuel sources come parte di questa iniziativa. Carlos Gómez, CEO di Iberia Express, ha affermato: “E’ giunto il momento di creare sinergie tra aziende che hanno lo stesso obiettivo: sviluppare la nostra attività e le nostre operazioni riducendo al minimo il nostro impatto ambientale. Questo accordo è un passo importante nel nostro percorso verso un trasporto aereo più sostenibile, in linea con il nostro impegno congiunto per la decarbonizzazione del settore”.

Gli aviation biofuels hanno un ruolo chiave da svolgere nella decarbonizzazione del turismo e del trasporto aereo. Rispetto al conventional fuel, il SAF può ridurre le aviation emissions fino all’80% rispetto al cherosene convenzionale durante il suo life cycle, secondo l’International Air Transport Association.

Altri vantaggi includono il potenziamento dell’economia circolare, l’aumento dell’indipendenza energetica (e con essa la sicurezza dell’approvvigionamento) e la garanzia di un importante motore per l’economia spagnola (200.000 posti di lavoro di qualità). Inoltre, questi combustibili possono essere utilizzati immediatamente con le infrastrutture di approvvigionamento esistenti e senza la necessità di rinnovare la flotta.

Per raggiungere l’obiettivo di una crescita a zero emissioni nette di carbonio dal 2020, l’International Air Transport Association (IATA) sta promuovendo l’uso di sustainable biofuels, tra le altre iniziative, per la significativa riduzione di CO2.

Questo accordo tra Cepsa e Iberia Group è in linea con l’European Commission’s Fit for 55 climate package, che include un’iniziativa legislativa denominata “RefuelEU Aviation” che mira a portare l’offerta e la domanda di aviation biofuels nell’Unione europea al 2% di utilizzo entro il 2025, 5% entro il 2030 e 63% entro il 2050.

