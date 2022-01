easyJet: 100.000 posti disponibili da e per l’Italia a partire da €9,99

Dal 24 gennaio 2022 easyJet mette a disposizione 100 mila posti a partire da €9,99 per volare da e verso l’Italia tra il 1 febbraio e il 31 marzo 2022. La promozione, già attiva su tutti i canali di vendita easyJet – app, sito e GDS – sarà disponibile fino al 31 gennaio 2022.

“In un gelido gennaio ormai vicinissimo al termine, easyJet sceglie ancora una volta il modo migliore per aiutare i suoi passeggeri a lasciarsi alle spalle le settimane più lunghe dell’anno, offrendo loro un’imperdibile opportunità per prenotare un meritato break invernale a una tariffa molto conveniente. Inoltre, approfittando della “Garanzia Flex” di easyJet, tutti i viaggi potranno essere prenotati in totale serenità, con la certezza di poter modificare senza costi aggiuntivi la propria prenotazione fino a due ore prima della partenza.

E proprio su alcune delle rotte soggette alla promozione, la compagnia ha in serbo un’ulteriore novità. Tra i mesi di febbraio e marzo, infatti, sulle principali rotte in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Napoli è previsto un incremento delle frequenze settimanali”, afferma easyJet.

“Non esiste dunque momento migliore per partire da Milano Malpensa alla scoperta delle più belle città europee come Atene, Barcellona, Praga, Amsterdam, Parigi e Copenaghen – queste ultime raggiungibili rispettivamente con due voli in più il mercoledì e il sabato a partire dal 2 marzo e un volo aggiuntivo il martedì a partire dall’8 marzo. E per gli amanti del mare d’inverno, è ora di partire alla volta di Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Ibiza. Per le ultime due destinazioni, easyJet introdurrà un ulteriore volo il venerdì a partire dal 4 marzo per l’isola delle Canarie e, per l’isola più famosa delle Baleari, due voli in più il mercoledì e il sabato dal 9 marzo.

Le mete raggiungibili grazie a quest’ultima offerta di easyJet sono numerose anche per gli abitanti del capoluogo partenopeo, che sarà collegato con Milano Malpensa, principale hub di easyJet in Europa continentale, con tre frequenze aggiuntive a settimana (giovedì, venerdì e domenica) a partire dal 24 febbraio. Dall’Aeroporto Internazionale di Napoli, con una manciata di euro si potrà infatti volare verso l’esotica Sharm-el Sheikh, oltre che alla scoperta delle più amate capitali europee, tra cui Amsterdam, Parigi, Berlino e Londra. E infine, per la rotta da Napoli a Lione, easyJet ha previsto, dal 19 marzo, l’aggiunta di due ulteriori voli settimanali, il martedì e il venerdì”, conclude easyJet.

