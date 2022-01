IATA: la forte performance di dicembre contribuisce ad un ottimo anno per l’Air Cargo

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per i global air freight markets. La full-year demand for air cargo è aumentata del 6,9% nel 2021 rispetto al 2019 (livelli pre-covid) e del 18,7% rispetto al 2020, a seguito di un ottima performance nel dicembre 2021. Questo è stato il secondo più grande miglioramento della domanda su base annua da quando la IATA ha iniziato a monitorare le cargo performance nel 1990 (dietro al guadagno del 20,6% del 2010), superando di 8,9 punti percentuali l’aumento del 9,8% nel global goods trade.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti seguenti si riferiscono al 2019 che ha seguito un normale andamento della domanda.

La domanda globale nel 2021, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 6,9% rispetto al 2019 (7,4% per le operazioni internazionali).

La capacità nel 2021, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), era del 10,9% inferiore al 2019 (12,8% per le operazioni internazionali). La capacità rimane limitata da colli di bottiglia negli hub chiave.

I miglioramenti sono stati dimostrati a dicembre. La domanda globale è stata dell’8,9% al di sopra dei livelli del 2019 (9,4% per le operazioni internazionali). Si tratta di un miglioramento significativo rispetto all’aumento del 3,9% di novembre e della migliore performance da aprile 2021 (11,4%). La capacità globale è stata del 4,7% inferiore ai livelli del 2019 (-6,5% per le operazioni internazionali).

“L’air cargo ha avuto un anno stellare nel 2021. Per molte compagnie aeree ha fornito una fonte vitale di entrate, poiché la domanda passeggeri è rimasta in stasi a causa delle restrizioni di viaggio dovute al COVID-19. Tuttavia, le opportunità di crescita sono state perse a causa delle pressioni della carenza di manodopera e dei vincoli nel sistema logistico. Nel complesso, le condizioni economiche puntano verso un 2022 forte”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Un po’ di sollievo dai vincoli delle supply chain si è verificato naturalmente a dicembre, poiché i volumi sono diminuiti dopo la fine dell’attività di picco delle spedizioni prima delle vacanze di Natale. Le prestazioni complessive del cargo a dicembre sono state aiutate da una additional belly-hold capacity, poiché le compagnie aeree hanno accolto un previsto aumento dei viaggi di fine anno. Poiché permangono carenze di manodopera e capacità di stoccaggio, i governi devono mantenere una forte attenzione sui vincoli della supply chain per proteggere la ripresa economica”, ha affermato Walsh.

