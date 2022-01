AVIAN firma un surplus spare parts inventory agreement con Embraer

AVIAN Inventory Management, LLC (“AVIAN”), insieme a York Aerospace Solutions III (“YAS”) come unico capital partner, ha firmato un accordo con Embraer per l’acquisto, il marketing e i diritti di distribuzione di surplus Embraer commercial and business jet airplane parts. Progettato per promuovere l’accessibilità e la velocità di immissione sul mercato, il distribution center mirato di AVIAN fornirà una disponibilità di prodotti senza precedenti a tutti gli operatori aerei e alle repair stations in tutto il mondo, fornendo un punto di accesso unico e di riferimento.

Creata da zero specificamente per soddisfare la Embraer long-term spare parts strategy, AVIAN consoliderà tutto l’inventario mondiale di pezzi di ricambio in eccedenza di Embraer nella loro nuova struttura a Orlando, FL. Le operazioni e le vendite dovrebbero iniziare nel 1Q 2022.

Oltre a Embraer, AVIAN ha incorporato fisicamente i Sales Channel Partner (“SCP”) nelle sue operazioni per agire come entità a contatto con i clienti. DASI, UNICAL Aviation e Regional Airline Support Group (RASG) sono stati nominati da un’ampia gamma di parti interessate poiché ciascuna ha portato anni di esperienza sul prodotto e un dimostrato desiderio di supportare i clienti Embraer.

“Con questo accordo a lungo termine con AVIAN saremo in grado di aumentare la nostra portata e accessibilità nella distribuzione dei ricambi, consentendoci allo stesso tempo di aumentare le prestazioni e l’efficienza concentrandoci sulle esigenze dei clienti”, ha affermato Johann Bordais, President and CEO of Embraer Services and Support.

Gli utenti finali avranno accesso a tutto l’inventario di AVIAN attraverso i normali canali di vendita Embraer oltre a ciascuno dei tre SCP selezionati. Gli operatori continueranno a essere in grado di verificare la disponibilità delle parti attraverso i canali di Embraer per l’ordinazione delle parti di ricambio.

Ian Gurekian, CEO di AVIAN Inventory Management, ha dichiarato: “Questa partnership è un esempio della capacità di Embraer di adeguare la propria strategia a lungo termine mantenendo la completa focalizzazione sui clienti. AVIAN è stata in grado di collaborare con Embraer per progettare una soluzione che soddisfi sia le loro esigenze finanziarie che gli obiettivi operativi, creando al contempo una piattaforma che mantiene Embraer vicina e integrata con la sua base di clienti”.

(Ufficio Stampa Embraer)